Aviones Eurofighters y F-16 de la OTAN persiguen a un dron ruso en el espacio aéreo de Rumanía

Un dron de origen ruso entró este martes en el espacio aéreo rumano y voló cielo adentro durante varios minutos, activando alertas en varios condados y obligando al despliegue de aviones de combate rumanos y alemanes de la OTAN. El ministro de Defensa, Ionuț Moșteanu, confirmó que el dispositivo ruso, sin carga explosiva, fue localizado posteriormente en el distrito de Vaslui, poco después de haber generado múltiples avisos de seguridad en Galați, Tulcea y Vrancea. La incursión coincidió con la visita del general estadounidense Christopher Donahue a la Base 57 Mihail Kogălniceanu.

Según Moșteanu, los pilotos rumanos y alemanes recibieron autorización para derribar el dron, pero decidieron no abrir fuego debido al riesgo de daños colaterales sobre territorio rumano. Dos Eurofighters alemanes y varios F-16 rumanos despegaron en misión de interceptación y siguieron intermitentemente la trayectoria del dron, que volaba a baja altitud y en ocasiones desaparecía del radar.

El dron permaneció en el espacio aéreo rumano durante aproximadamente 50 minutos, seguido por los aviones aliados, hasta que desapareció del radar a unos 20 kilómetros al suroeste de Chilia Veche. El ministro anunció que regresaba de inmediato a Bucarest para coordinar la situación, subrayando que se trataba de un nuevo desafío por parte de Rusia.

El titular de Defensa destacó además la importancia de la cooperación con Estados Unidos y adelantó que Rumanía incorporará próximamente una nueva capacidad antiaérea para mejorar la defensa frente a este tipo de amenazas. Moșteanu señaló que la presencia militar estadounidense en suelo rumano sigue siendo un factor esencial para la seguridad regional, en un contexto marcado por tensiones constantes en la frontera con Ucrania y repetidas incursiones de drones procedentes del conflicto.