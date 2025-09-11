Dos hombres matan a dos jóvenes en Reino Unido al atropellarlos deliberadamente tras confundirlas con ladrones

Un jurado de Guildford, Reino Unido, declaró culpables de asesinato a Alex Rose (30) y Charles Pardoe (25) por la muerte de dos jóvenes que circulaban en una bicicleta eléctrica en Sunbury Cross en julio de 2024, según confirmó la policía del condado de Surrey en un comunicado oficial difundido este jueves.

Las víctimas, William Birchard (21) y Darren George (22), fueron arrolladas en la madrugada del 22 de julio del año pasado cuando una pick-up Ford Ranger Raptor les embistió deliberadamente. Ambos murieron a causa de las graves lesiones sufridas, informó la policía.

De acuerdo con la investigación, Rose creyó haber visto movimientos sospechosos cerca de su propiedad, tras un robo previo en su negocio. En lugar de llamar a las autoridades, salió junto a Pardoe a buscar a los supuestos intrusos. Según la fiscalía, recogida por la Crown Prosecution Service (principal organismo de enjuiciamiento penal en Inglaterra y Gales), los acusados persiguieron a las víctimas a más de 95 kilómetros por hora en una zona limitada a 50, hasta alcanzarlas. La colisión se produjo cuando los jóvenes intentaban escapar conduciendo en sentido contrario.

Una huida fallida

Tras el impacto, los ocupantes del vehículo huyeron de la escena, abandonando a las víctimas, detalló la policía de Surrey. Horas después, Rose fue localizado en el aeropuerto de Birmingham cuando intentaba tomar un vuelo solo de ida a Estambul junto a su pareja, Tara Knaggs. En el momento de la detención portaban alrededor de £4.000 en efectivo y apenas un pequeño equipaje de mano, según precisó la policía en su nota oficial.

Knaggs fue arrestada bajo sospecha de auxiliar a un delincuente y este martes el jurado también la declaró culpable de ese delito. Rose, además, había presentado una denuncia falsa por robo de su vehículo, hecho que luego admitió durante el proceso judicial.

Tras cuatro semanas de juicio, el jurado halló a Rose y a Pardoe culpables de dos cargos de asesinato cada uno. La fiscalía sostuvo que ambos actuaron de forma conjunta y deliberada, utilizando el vehículo como un arma para acabar con la vida de los jóvenes. Knaggs deberá responder por haber ayudado a Rose tras el crimen. Las sentencias se dictarán el próximo 22 de septiembre, informó el tribunal.