El caso más sórdido de un tribunal médico: las relaciones entre un cirujano y una enfermera mientras trabajaban con el paciente anestesiado

Un caso de conducta profesional inapropiada ha salido a la luz en un hospital del Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido. Un médico y una enfermera fueron sorprendidos manteniendo relaciones sexuales en el quirófano mientras un paciente permanecía sedado durante una intervención quirúrgica. El incidente ha generado una profunda indignación.

El suceso ocurrió en septiembre de 2023 en el Hospital General de Tameside, ubicado en el norte de Inglaterra. Según informó The Sun, el médico anestesista Suhail Anjum, de 44 años, solicitó una "pausa para el confort" durante una cirugía de vesícula biliar por laparoscopia. Sin embargo, en lugar de tomar un descanso, Anjum fue encontrado en una sala de operaciones cercana en una posición comprometedora con una enfermera, ambos parcialmente desnudos. El incidente fue presenciado por un colega, quien alertó inmediatamente a las autoridades hospitalarias.

Reacciones ante tan inesperado suceso

Tras recibir la denuncia, la administración del hospital suspendió a ambos profesionales de manera temporal mientras se llevaba a cabo una investigación interna. El director del centro médico expresó su "profunda consternación" por el incidente y aseguró que se tomarían "todas las medidas necesarias para garantizar que tal comportamiento no se repita". Además, se informó que el paciente no sufrió daños físicos adicionales durante la cirugía.

El caso está siendo revisado por el Servicio del Tribunal de Médico, el organismo encargado de supervisar la conducta de los profesionales médicos en el Reino Unido. Anjum, quien actualmente reside en Pakistán, ha expresado su deseo de regresar al Reino Unido para reanudar su práctica médica. Sin embargo, su historial profesional podría verse gravemente afectado por este incidente.

Organizaciones profesionales han condenado enérgicamente el comportamiento de los involucrados. La Asociación Médica Británica calificó el acto como "una violación flagrante de la ética médica y una traición a la confianza pública". Por su parte, el sindicato de enfermeras expresó su "horror y repulsión" ante el suceso y exigió una revisión exhaustiva de los procedimientos de selección y formación del personal sanitario.