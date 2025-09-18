Dos repartidores reúnen un botín de 350.000 euros en cosméticos: los robaban en sus rutas de entrega

Una red de robo sistemático de productos cosméticos ha sido desarticulada en la Costa Azul francesa tras la sentencia emitida por el Tribunal de Niza contra dos repartidores que operaban con precisión durante sus rutas laborales. La investigación reveló una estrategia meticulosamente planificada que permitió a los acusados sustraer mercancía valorada en 350.000 euros, desviándola hacia canales de comercialización paralelos.

El principal acusado, empleado de una empresa de logística, aprovechaba su acceso a la información sobre las cargas para separar discretamente parte de los productos durante los repartos. Estos artículos eran ocultados en la cabina del vehículo y luego transferidos a un coche particular, desde donde se distribuían en el mercado negro. Su cómplice colaboraba en la operación, facilitando el transporte y la reventa de los cosméticos robados.

La intervención policial se llevó a cabo con precisión. Las autoridades incautaron productos de alta gama, varios vehículos, dinero en efectivo y un arma de alarma con munición. El fraude se extendió desde marzo hasta agosto, con al menos 65 robos documentados que afectaron a múltiples puntos de distribución en la región.

El tribunal impuso penas de prisión para ambos implicados. El repartidor principal fue condenado a 30 meses, de los cuales 18 quedan en suspenso, mientras que su cómplice recibió una pena de 24 meses, con 12 en suspenso. La sentencia no solo sanciona a los autores materiales, sino que deja abierta la posibilidad de nuevas investigaciones sobre los canales de distribución ilegal que facilitaron la rápida salida de los productos sustraídos.