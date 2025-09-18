Muere un hombre de 30 años tras desmayarse en una montaña rusa de un parque de atracciones en Florida

Un hombre de 30 años falleció después de perder el conocimiento mientras montaba en la montaña rusa Stardust Racers, una de las principales atracciones del nuevo parque temático Epic Universe, inaugurado este mismo año en Orlando, Florida. Un portavoz de Universal confirmó el fallecimiento del visitante, quien fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado a un centro hospitalario.

Un portavoz de Universal expresó: “Estamos devastados por este trágico evento y extendemos nuestras más sinceras condolencias a los seres queridos del visitante”. La compañía mantiene la atracción cerrada y asegura estar colaborando plenamente con las autoridades en la investigación.

Por el momento, las causas del incidente no han sido determinadas. Las autoridades han pedido prudencia y han subrayado que es prematuro sacar conclusiones hasta contar con los resultados de la investigación forense.

La Oficina del Sheriff del Condado continúa recopilando información, sin aportar aún detalles adicionales. La comunidad del parque y los familiares de la víctima esperan con expectación los resultados oficiales y posibles recomendaciones de seguridad. Desde Universal han reiterado su compromiso con la seguridad de los visitantes y su plena disposición a cooperar con las autoridades para esclarecer las circunstancias del suceso.