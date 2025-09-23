Drones desconocidos obligan a cerrar el aeropuerto de Copenhague

Kastrup, el aeropuerto de Copenhague, fue completamente cerrado al tráfico esta noche debido a drones desconocidos en el espacio aéreo. "Son grandes, no son drones de aficionados", afirma Anette Østenfeldt, de la Policía de Copenhague.

El aeropuerto reabrió sus puertas el martes a las 00:30 horas. Alrededor de las 20:30 del lunes, el aeropuerto más grande de Dinamarca, cerró tras avistarse drones en la zona. No se permitió el despegue ni el aterrizaje de aviones.

A las 23:15 horas, Kastrup declaró que el aeropuerto seguía cerrado porque los drones no identificados seguían moviéndose en el espacio aéreo y que los vuelos que llegaban estaban siendo redirigidos a otros aeropuertos. No fue hasta las 00:30 de la noche del martes cuando Kastrup anunció que el aeropuerto volvería a abrir.

"Habrá retrasos y cancelaciones. Se recomienda a los pasajeros que se mantengan informados a través de sus aerolíneas", escribe el aeropuerto en X.

Según la policía de Copenhague, se han descubierto dos o tres drones no identificados en la zona. Los aviones no tripulados han estado entrando y saliendo de la zona desde las 20:30 horas, dice Anette Østenfeldt. La policía no ha arrestado a nadie en este caso, dice la Policía. "No sabemos de dónde vienen".

"Hace quince minutos, un agente de policía vio un dron sobre el mar entre Dinamarca y Suecia", declaró Østenfeldt a la televisión pública. A las once de la noche, un avión del SAS realizó un aterrizaje de emergencia en Kastrup, a pesar de que el espacio aéreo estaba cerrado, informa "Ekstrabladet".

Según el periódico, el servicio de control aéreo danés Naviair explicó que el avión tuvo que aterrizar porque no le alcanzaría combustible para ser redirigido a otro aeropuerto.

"Tenemos una presencia masiva allí", explicar Henrik Stormer de la Policía de Copenhague a televisión pública danesa DR. Según Flightradar, al menos 50 vuelos han sido redirigidos a otros aeropuertos en Malmö, Landvetter, Ängelholm, Billund y Aarhus.