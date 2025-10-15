Duras condenas en Marruecos para los que participaron en actos vandálicos durante las protestas de la Generación Z

El Tribunal de Apelación de Agadir ha dictado duras sentencias contra 17 personas procesadas en relación con los disturbios y actos vandálicos ocurridos en la zona de Ait Amara, provincia de Chtouka Ait Baha, a principios de octubre, durante las protestas de la "Generación Z" que se extendieron por varias ciudades de Marruecos.

Las penas oscilan entre 3 y 15 años de prisión. El tribunal impuso 3 años de prisión a dos acusados ​​y 4 años a otro. Nueve personas fueron condenadas a 10 años, otras tres a y otro acusado, a 12 años, tras demostrarse, en distintos grados, su implicación en actos graves, informan medios marroquíes.

En algunas zonas, las manifestaciones derivaron en actos de violencia y vandalismo, durante los cuales se incendiaron vehículos policiales, se vandalizaron establecimientos públicos y comerciales y se dañaron propiedades privadas.dad.

Los observadores consideran que estas severas sentencias reflejan una firme postura judicial ante cualquier acto que pueda socavar la seguridad pública o causar daños a la propiedad, especialmente tras la escalada de disturbios que acompañó a las protestas de la "Generación Z" en algunas ciudades marroquíes, agregan.