El pragmatismo y el olvido son cualidades de la política con mayúsculas, pero cuando poco o nada hay en juego a veces hay licencida para dejarlos e lado. Ayer lo constató el portavoz del PPE en Estrasturgo, Esteban González Pons, al señalar que Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión, no estará presente en el hemiciclo cuando Pedro Sánchez pronuncie su esperado discurso.

El mandatario español se opuso en 2014 al nombramiento de Juncker, “forzó” a los socialistas españoles a votar en contra de su nombramiento, insistió Pons, que se mostró convencido de que de no haber sido así, el político luxemburgués habría hecho”un esfuerzo más por estar”. “Si no está Juncker no es responsabilidad de Juncker. Es responsabilidad de Pedro Sánchez”, insistió el representante popular. Aun así Pons prometió que el grupo del PPE “escuchará con atención y respeto institucional” a Sánchez cuando hable en la Eurocámara, ya que lo hará como presidente del Gobierno español.

Margaritis Schinas, portavoz principal de la Comisión Europea, respondió a las declaraciones de Pons diciendo que Juncker ha vuelto a Bruselas esta tarde para gestionar la situación después del voto en la Cámara de los Comunes. "Es importante que esté disponible y trabajando en Bruselas en las próximas horas. Timmermans le representará en el debate" con Pedro Sánchez mañana en Estrasburgo, dijo vía Twitter.

Pons también “disparó” contra el vicepresidente de la comisión Frans Timmermans, que ha incurrido en “un conflicto de intereses político muy grave” por critica el pacto del PP con Vox para formar Gobierno en Andalucía. “El tuit de Timmermans de semana pasada, criticando la formación de un gobierno en una región española estuvo fuera de lugar. Fue inapropiado”, dijo en rueda de prensa en la Eurocámara. El socialista atacó al PP y Cs por “gobernar con el apoyo de la extrema derecha, que rechaza los valores europeos más básicos”.

También planteó y se preguntó si este es “el proyecto del PPE para Europa”. “Si Timmermans va a actuar a partir de ahora como candidato socialista debería dimitir inmediatamente como vicepresidente de la Comisión”, dijo, si no “debe abstenerse de hacer declaraciones como candidato”. “No se puede ser al mismo tiempo el guardián de los Tratados y el guardián del Partido Socialista”, remachó.

El discurso de Sánchez en la sede de la Eurocámara, donde esta semana se celebra el Pleno comunitario. está previsto que dé comienzo a las diez de la mañana. Será de unos 20 minutos de duración, ante el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans. Después se enfrentará a las preguntas de los líderes de los diferentes grupos, entre los que no hay ningún español. Sin embargo, las delegaciones españolas tendrán oportunidad de dirigirse al presidente en el turno posterior de toma de palabra. Ahí es donde solicitarán participar, entre otros, Esteban González Pons y la portavoz del PSOE, Iratxe García.

Sin embargo, la gran amenaza para Pedro Sánchez en su estreno ante el pleno no serán las andanadas que le lleguen del PP. Le podrían llegar de los intervinientes de los independentistas, según fuentes cercanas al PSOE en Estrasburgo. Los partidos catalanes podrían aprovechar la ocasión, de gran repercusión mediática, para reivindicar un referéndum o la libertad de los presos encarcelados por el referéndum del 1-O.