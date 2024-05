El Estado Islámico proclama que los judíos no han conocido todavía el Holocausto

“No hay manera de derribar el pequeño estado judío sin derribar los muros y cortar estas cuerdas, hasta que los judíos lleguen al punto en el que no encuentren nada en qué refugiarse y esconderse, excepto piedras y árboles, ¡entonces los judíos se darán cuenta de que aún no han vivido el Holocausto”. Quienes desde el Gobierno de la nación desean mandar a los judíos al mar, en una palabra, exterminarlos, deberían leer lo que antecede, escrito, no por políticos españoles de izquierda, sino por el Estado Islámico (Isis, Daesh). Por la amisma franquicia, el ISPK, que recientemente asesino a tres españoles en Bamiyán, Afganistán.

En uno de sus panfletos, difundido por redes sociales, los terroristas dicen también que no basta con luchar contra ellos en Palestina e Israel, porque “no es suficiente para lograr la eliminación de los judíos, porque desde el principio la construcción del pequeño estado judío dependió de una cadena de personas. A lo largo de la historia, los judíos sólo avanzaron apoyándose en otras partes a las que, mediante el engaño, explotaron para que les sirvieran”.

Atacan, además de a las potencias occidentales que apoyan a Israel, a “los gobiernos y ejércitos árabes murtadd (apóstatas), que forman parte de las cuerdas del engaño judío que estrangulan a la población para mantenerla alejada de amenazar los intereses de los judíos o atacar su pequeño estado, lo que explica por qué los judíos están desesperados por "normalizar" sus relaciones con estos gobiernos murtadd”.

“La eliminación (del Estado judío) sólo puede lograrse atacando todos estos componentes, alianzas y todos los involucrados en ellas, que juntos forman fortalezas, muros y cuerdas que protegen a los judíos y perpetúan su poder y control sobre Palestina. En consecuencia, esta es una advertencia e incitación a los musulmanes de todo el mundo que tienen ante sí un plan para participar en la lucha contra el pequeño estado judío y librar a los musulmanes de sus males”. Algo está logrando Isis cuando Hamas aplaude las iniciativas para reconocer al estado Palestino.

“Este plan está representado por un esfuerzo serio y rápido sobre el terreno para atacar la presencia judía en todo el mundo, cualquiera que sea la forma de esta presencia, especialmente en los barrios judíos, en América y Europa, que constituyen la columna vertebral de la economía judía y los semilleros de control en los círculos de toma de decisiones de los cruzados occidentales que apoyan al pequeño estado judío. Es necesario apuntar y atacar a las embajadas judías y cruzadas en todas partes. Al mismo tiempo, es necesario apuntar a las líneas de defensa y a los muros que dan cobertura al pequeño Estado judío”.

“Le pedimos a Alah Todopoderoso que inflame la sangre de nuestro pueblo en Palestina y que les evite los males de los judíos y los cruzados. En conclusión, los judíos tienen muros y cuerdas en los que confían y luchan para preservar su pequeño estado en ruinas”, aseguran.