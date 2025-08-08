Todo comenzó con un mal olor: lo que descubrió la policía sorprendió a todos

En Pontchâteau, una pequeña localidad cercana a Saint-Nazaire, Francia, unos padres decidieron llamar a las autoridades después de alarmarse por un fuerte olor que provenía de la habitación de su hijo de 24 años. Lo que en principio parecía un problema doméstico derivó en el descubrimiento de una actividad ilegal mucho más grave.

La policía, tras acudir al domicilio, encontró en la habitación del joven una gran cantidad de sustancias estupefacientes, entre ellas 120 gramos de cocaína, 10 gramos de heroína, 76 gramos de resina de cannabis y 70 pastillas de éxtasis. Además, se incautaron 4.700 euros en efectivo, lo que sugiere una posible implicación en el tráfico de drogas.

El joven fue detenido y posteriormente quedó en libertad bajo control judicial, con un juicio programado para el 5 de agosto. Las autoridades han subrayado la gravedad del caso, ya que la cantidad y variedad de drogas incautadas indican una presunta intención de venta, lo que en Francia se considera un delito grave.

Un simple olor sospechoso que alertó a la familia, desencadenó una intervención policial que evitó la continuidad de una actividad ilícita. Casos como este también llaman la atención sobre el papel fundamental que pueden tener los familiares en la detección temprana de conductas delictivas.