El Estado Islámico publica la fotografía de un cristiano en el momento de ser degollado en Mozambique

El Estado Islámico (Daesh, Isis), en el colmo del cinismo, dice que los cristianos les provocan y no tienen más remedio que asesinarlos. Para ilustrar sus atrocidades publican, en el número 523 de su semanario An Naba, la fotografia del momento en que uno de los creyentes es degollado.

"Los soldados del califato en el estado de Mozambique mataron a 11 cristianos e hirieron a otros cinco del ejército ruandés, y quemaron tres vehículos, cuatro iglesias y más de 360 ​​hogares cristianos. Los ataques se extendieron por las aldeas de Cabo Delgado y Tamiola, en Khas Al-Nia. El Mensajero de Dios fue asesinado y una iglesia cristiana fue quemada en Nampula. A uno de los cristianos infieles cerca de la aldea de Jakoto en la región de Nampula, lo masacraron, y al día siguiente, capturaron a un segundo cristiano cerca de la aldea de Nabarari en la región de Irán, y lo mataron de la misma manera, alabado sea Dios. El mismo día, los muyahidines atacaron la aldea de Nagulu en la región de Nampula, quemaron una iglesia cristiana", detallan al comentar sus fechorías.

Y así, semana tras semana, sin solución de continuidad porque los que han anunciado que iban a tomar medidas para acabar con este genocidio no pasan de las palabras.