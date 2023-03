Estados Unidos ofrece cinco millones de dólares por la captura del jefe de Al Qaeda en Somalia

Estados Unidos ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por la captura del cabecilla de Al Qaeda en Somalia, Al-Shabaab, Ali Mohamed Rage.

Imputa a esta banda terrorista ataques en Kenia, Somalia y los países vecinos en los que se produjeron pérdida de vidas, incluso de ciudadanos estadounidenses.

“El grupo terrorista continúa tramando, planificando y conspirando para cometer actos terroristas contra los Estados Unidos sus intereses y los de sus socios extranjeros”, subraya.

En su página web, el cabecilla yihadista asegura que existen “campañas y complots de los cruzados contra Somalia y la región de África Oriental durante más de cinco siglos”.

“Luchamos por la religión por la que lucharon nuestros padres y nuestra meta es la meta que ellos buscaron, que es elevar la palabra de Dios y hacer que la palabra de los incrédulos sea la más baja”, agregó.

"La invasión enemiga del país de la nación musulmana entra en una nueva fase todos los días, y cada vez que inventan nuevos complots y presentan una nueva cara, y cada vez que Dios frustra sus planes a manos de los muyahidines que rezan día y noche para salvar a la nación musulmana somalí”. “Los enemigos fueron derrotados en el lado intelectual, ya que no lograron convencer al pueblo de que su estado es un estado musulmán y que no es un estado apóstata”.

Al cabecilla yihadista le duele el embargo económico que los Estados Unidos han decretado contra su grupo y simpatizantes y trata de indisponer al pueblo somalí en su contra con el argumento de que esta medida afecta a personas privadas.

“Las empresas y bancos que los estadounidenses tienen un plan preparado. para retener en ellos el dinero saqueado, por lo que emitieron leyes que les permiten alcanzar sus objetivos dándoles legitimidad”. “Les decimos a los mercaderes: El enemigo tiene como objetivo su dinero y su comercio, así que defiéndanlo y ustedes mismos. Les decimos a los bancos extranjeros que el gobierno apóstata permitió venir a Somalia y trabajar aquí: tenemos información completa sobre ustedes y sus esfuerzos, así que no se cansen, ya que no podrán tomar un "centavo". del pueblo somalí, así que no se arriesguen. En cuanto a los bancos locales que operan en el país, les decimos: nadie aceptará que entreguen al enemigo la información de los musulmanes que les confiaron su dinero bajo el pretexto de implementar las leyes internacionales”.

Es decir, Ali Mohamed Rage viene a reconocer que las medidas adoptadas por los Estados Unidos están resultando efectivas y les impiden desarrollar en toda su extensión sus planes terroristas.