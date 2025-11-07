Este país ha 'comprado' 18 aviones de combate por un euro: el sorprendente motivo detrás del acuerdo

Rumanía acaba de adquirir 18 cazas F-16 plenamente operativos por el precio simbólico de un euro. Las aeronaves, procedentes de los Países Bajos, habían sido utilizadas previamente en misiones de entrenamiento para pilotos rumanos y ucranianos. Estos últimos, con el objetivo de reforzar las capacidades aéreas de Kiev frente a la invasión rusa, seguirán formándose en la Escuela Europea de Entrenamiento de Pilotos F-16 (EFTC), ubicada en la base aérea de Fetești, en el sureste del país.

Según el medio especializado The War Zone, los documentos de la transferencia se firmaron el pasado lunes en Bucarest. El acuerdo fue rubricado por el general de brigada Ion-Cornel Pleșa, jefe de la Dirección General de Armamento del Ministerio de Defensa rumano, y por Linda Ruseler, directora de Bienes Muebles del Ministerio de Finanzas de los Países Bajos, en presencia del ministro de Defensa Nacional, Liviu-Ionuț Moșteanu, y de la embajadora neerlandesa en Bucarest, Willemijn van Haaften. La operación ha sido posible gracias a la progresiva sustitución de los F-16 por los nuevos F-35A en la Real Fuerza Aérea de los Países Bajos.

Un centro de referencia europeo

Aunque el precio simbólico de un euro ha acaparado los titulares, el valor real de la transacción incluye el pago del IVA, que asciende a unos 21 millones de euros, en función de la tasación de las aeronaves y del paquete logístico asociado. "Mostré mi interés por esta adquisición el pasado mes de junio, al término de la Cumbre de la OTAN en La Haya, cuando firmé, junto con mi homólogo neerlandés, el Memorando de Entendimiento sobre la ampliación del funcionamiento del Centro Europeo de Entrenamiento de F-16 en Rumanía", recordó el ministro Moșteanu en un comunicado oficial.

"El EFTC ha convertido a nuestro país en un centro de referencia europeo para los Estados que operan o planean operar cazas F-16, y ya estamos valorando ampliar los módulos de instrucción a medida que avance el programa F-35", añadió el titular de Defensa.

Por su parte, Ucrania confirmó a comienzos de año la llegada de los primeros F-16 de fabricación estadounidense procedentes de Países Bajos, junto a un reducido lote de cazas Mirage 2000 donados por Francia. En total, Ámsterdam se ha comprometido a entregar 24 F-16 a Kiev, una parte de los cuales ya ha sido transferida, mientras continúan los programas de adiestramiento de pilotos y personal técnico ucraniano.