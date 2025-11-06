Ucrania es solo el principio: el jefe de la OTAN cree que hay que prepararse para un conflicto "a largo plazo"

Los paìses miembros de la OTAN tienen claro desde hace tiempo que la invasión rusa de Ucrania puede ser solo el primer paso de un conflicto mucho mayor. Los miembros del llamado flanco este de la Alianza se han cansado en los últimos meses de advertir de que las constantes provocaciones con las invasiones del espacio aéreo en países como Rumanía, Letonia, Polonia o Estonia no incumben solo a la frontera con Rusia, sino que afectan a todo el club atlático.

De hecho, cada vez parece más evidente que la presión rusa ha llegado para quedarse. Pero, ¿son los ciudadanos de la OTAN conscientes del peligro? El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, lanzó este jueves un inquietante mensaje para no ser "ingenuos" ante Moscú, ya aseguró que Rusia, aliada con China, Irán o Corea del Norte, será una fuerza desestabilizadora incluso después de un eventual fin de la guerra en Ucrania.

Por ello, Rutte lo tiene claro: hay que prepararse para un conflicto duradero en el tiempo. "Se están preparando para enfrentamientos a largo plazo. No podemos ser ingenuos, debemos estar preparados", advirtió desde Bucarest, donde participa en el Foro Industrial de la OTAN NIF25.

En su discurso, recigido por la agencia Efe, el político neerlandés advirtió de que Rusia "se convertirá en una fuerza desestabilizadora en Europa y el mundo" y dijo que en "sus esfuerzos por socavar las normas internacionales" está colaborando con países como China, Corea del Norte o Irán.

Por eso, el líder de la Alianza afirmó que es necesario disponer de capacidades, equipamiento militar y de la tecnología más avanzada.

"Las amenazas que enfrentamos son reales y persistentes. La guerra no provocada de Rusia contra Ucrania es un claro ejemplo. Pero la amenaza rusa no termina con el fin de la guerra", dijo.

Además, afirmó que la Alianza necesita la participación de la industria y señaló que se requiere una mayor producción en el sector para superar estas amenazas.

El presidente de Rumanía, Nicusor Dan, dijo por su parte que las actuales amenazas sirven para recordar que "la paz y la seguridad nunca están garantizadas” y que "el rearme no es una opción, sino unanecesidad", informa Efe.

"La agresión rusa más allá de Ucrania, mediante recientes violaciones del espacio aéreo aliado y la intensificación y diversificación de los ataques híbridos, constituye una prueba más de que debemos redoblar nuestros esfuerzos para estar preparados para defendernos", aseguró el jefe del Estado.

Dan reiteró su confianza en que la OTAN y sus aliados a ambos lados del Atlántico están comprometidos con la defensa de "cada centímetro de la Alianza", pero pidió también que los países europeos "deben asumir mayores responsabilidades en la defensa del continente y reforzar las capacidades militares y de defensa".

NIF25 reúne a más de 800 participantes de 26 países de la OTAN y países socios, así como a más de 300 empresas del sector de la defensa.