Macron reconoce que la pandemia le ha hecho más humilde

El presidente francés, Emmanuel Macron, cuyas esperanzas de ganar un segundo mandato se enfrentan a un desafío creciente de la oposición conservadora aseguró esta noche en una entrevista en televisión que había aprendido de la pandemia, lo que le obligó a afrontar con humildad los retos que afronta la gente corriente.

Su lengua afilada y su estilo abrasivo, combinados con un enfoque de poder muy de arriba hacia abajo, ha molestado a muchos votantes y ha creado momentos virales que le han costado mucha popularidad a Macron.

“He aprendido [de la pandemia] y soy más sensible a algunas cosas que antes”, dijo Macron, y agregó que estaba claro que los hospitales franceses, por ejemplo, necesitaban ayuda y deberían reorganizarse.

Si bien las encuestas de opinión habían mostrado durante mucho tiempo que Macron ganaría fácilmente un segundo mandato en las elecciones de abril, eso ahora parece menos claro. De ahí que el presidente galo se desviara de su camino este miércoles para decir que había aprendido de sus errores, por ejemplo, cuando le dijo abruptamente a un joven desempleado que encontraría un trabajo si cruzaba la calle y preguntaba.

“A veces he sido muy duro”, reconoció Macron en una entrevista con los canales de televisión TF1 y LCI. “Me he dado cuenta de que no podemos cambiar las cosas sin un respeto infinito por todos y cada uno”.

Al recortar un impuesto sobre el patrimonio y tomar otras medidas favorables para los negocios, Macron, un ex banquero de inversiones de los Rothschild, recibió la etiqueta de “presidente de los ricos” al comienzo de su mandato, algo que rechaza. “Mis valores no son los de un presidente de los ricos”, dijo en la entrevista. Si bien Macron aún no ha dicho oficialmente que se postulará para un segundo mandato, “de facto” ha comenzado a hacer campaña.

En la misma entrevista, el inquilino del Elíseo reconoció que “existe” la posibilidad de que la vacuna contra el coronavirus llegue a ser obligatoria, pero también considera “probable” que la inmunización acabe siendo estacional como la de la gripe.

Macron señaló que, según apuntan los expertos, el virus acabará por desaparecer o por tener apariciones estacionales, aunque hasta ese momento no descarta que la vacunación pueda ser obligatoria, como debaten ya algunos países europeos.

El presidente advirtió de que el país tendrá “muy probablemente” un número “muy elevado” de enfermos de covid en hospitales y unidades de cuidados intensivos entre Navidad y el Año Nuevo, por lo que urgió a que la población siga vacunándose.

Además, consideró también “deseable” que los niños de entre 5 y 11 años terminen siendo vacunados, igual que han empezado a hacerlo varios países europeos, como España. Aunque puntualizó que será decisión “de los padres”. “En las últimas semanas hemos visto varias docenas de casos en niños con formas graves”, apuntó para justificar su posición.

Francia inició hoy la vacunación de los niños de esa franja de edad que tienen problemas importantes de salud que les hacen especialmente frágiles en caso de contraer covid o que viven con personas inmunodeprimidas.