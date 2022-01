Independientemente del papel que juegue España en el despliegue de la OTAN para defender la integridad territorial de Ucrania ante Rusia, de producirse el conflicto parece claro que habrá armas españolas sobre el terreno, al menos del lado de la antigua república soviética.

Sería el caso del Alakran, un sistema un sistema de mortero bivalente 120/81 mm embarcado en un vehículo 4x4 desde donde se despliega, fabricado por la compañía Ventura Defense (antigua NTGS, perteneciente al grupo Everis), con sede en la localidad madrileña de Collado Villalba.

El sistema fue vendido por la empresa española a Ucrania, en cuyas Fuerzas Armadas entró en servicio en 2019 montado sobre un blindado BARS-8 de la empresa pública de defensa ucraniana Ukroboronservice. La integración del mortero en el vehículo corre a cargo de la compañía estatal. Se trataría de una primera remesa de seis unidades entregadas a las tropas de asalto aerotransportadas, aunque por lo pronto no se podrá ver incrementado por el veto de España a la venta de armamento o material de doble uso que afecta tanto a Ucrania como a Rusia.

Puede ser transportado oculto bajo la lona del vehículo. Una vez llegado al asentamiento elegido, el mortero se despliega y se hinca en el suelo mediante un sistema hidráulico. Cuando se desea abandonar el lugar, el vehículo levanta el mortero y lo recoge. Es capaz de disparar dos granadas de mortero de 120 mm en 67 segundos, con capacidad para desplegarse en otra posición antes de que la batería contraria pueda devolver el disparo. La configuración base del sistema tiene una tripulación de tres personas e incorpora hasta 60 cargas de mortero de 120 mm y componentes asociados. Además dispone de un equipo computarizado de control de disparos con pantalla plana.

El mortero Alakran instalado en el MMC tiene un alcance máximo establecido de 7.180 m para sus granadas HE. La industria ucraniana también ha desarrollado una granada de mortero guiada por láser de 120 mm que está equipada con una ojiva de fragmentación HE y que aumenta ligeramente el alcance hasta los 7.500 metros.

Dispone de sistema de puntería electrónico y apuntamiento motorizado del arma. El sistema de control es integrable en el Sistema de Mando y Control de Ejército y con el sistema GIS de Ejército.

Actualmente, también el Ejército de Tierra español ha probado y evaluado el porta-mortero Alakran: fue la Brigada “Alfonso XIII” de la Legión la encargada de dar uso a la herramienta. Igualmente, otras fuerzas armadas, como la de Emiratos Árabes, estudian su adquisición.

La principal virtud del Alakran es la rapidez: el vehículo está listo para disparar en tan sólo 35 segundos, necesita únicamente 8 para volver a apuntar y requiere 25 para replegarse. Además, el sistema neumático que integra permite hacer fuego con la pieza en el suelo: ello implica que se puede abandonar el asentamiento en tan sólo 30 segundos porque se puede recoger en movimiento, una vez la placa base se eleve ligeramente del suelo. Posee, además, una altísima capacidad de movilización: se puede instalar en vehículos a partir de 1,5 toneladas sin refuerzos adicionales y puede ser helitransportado gracias a su ligereza. La estación meteorológica integrada ayuda a prever malas condiciones climatológicas, y sus prestaciones protegen de la radiación solar, el polvo y el agua.

El porta-morteros, además, cuenta con un sofisticado sistema de electrónica avanzada: es posible operar tanto dentro como fuera del vehículo gracias a su software, que incorpora un mecanismo propio de gestión de fuegos a través del cual se muestra su localización y la de los objetivos asignados. Por último, también es notable su alta capacidad de fuego: permite una carga de 52 granadas de 120 milímetros, pudiendo realizar 12 disparos en el primer minuto y 4 en fuego sostenido.

Características

Dimensiones:• Plegado: no sobresale del perfil del vehículo. Puede transportarse oculto bajo la lona.• Desplegado: Las dimensiones del mortero

Peso:• Sin tubo mortero: 100 Kg• Con mortero de 81 mm: 150 Kg• Con mortero de 120 mm: 300 Kg

Tripulación:• 2 personas: Conductor/apuntador y cargador

Acciones sobre el vehículo:• El sistema es un módulo que va integrado en un vehículo ligero 4x4 pick-up sin necesidad de reforzarlo ni modificarlo.• No penaliza al vehículo en el transporte debido a su escaso peso. El vehículo se puede utilizar también para transportar la munición.• No penaliza al vehículo en el disparo puesto que dispara sobre el suelo y no sobre un soporte elástico embarcado. El vehículo no recibe ningún impulso en el disparo.• El módulo se puede desmontar rápidamente para utilizar el vehículo para otras misiones.

Precisión:• Dirección: 2 milésimas• Elevación: 2 milésimas

Estabilidad en la puntería y en el disparo:• Puesto que dispara sobre el suelo se mantiene la estabilidad de los elementos de puntería.• Los sirvientes están fuera del vehículo durante el proceso de disparo y no introducen perturbación en la puntería debido a que la suspensión del vehículo no actúa.

Carga:• Puesto que dispara sobre el suelo se carga igual que el mortero de campaña.

Operación Manual:• Se puede manejar manualmente y utilizar los sistemas de puntería tradicionales en caso de emergencia.

Sensores:• GPS, inclinómetros de precisión, telémetro de gran distancia, cámara de puntería con codificador de ángulo, comunicaciones seguras.

Conciencia Situacional:• Dispone de un sistema de conciencia situacional que permite conocer en todo momento la posición geográfica y distancia a la que se encuentran del resto de portamorteros ALAKRAN .

Otras características:• El mortero se puede retirar en caliente tras un fuego sostenido.• Facilita la recuperación de granadas con fallo sin necesidad de emplear el bastón extractor de granadas.• Se puede desmontar del vehículo para dejarlo en una posición defensiva.