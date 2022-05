Russell, el hombre al que picaron cientos de arañas en su casa y ahora duerme en una tienda de campaña

Un hombre de 55 años se ha visto obligado a dormir en una tienda de campaña después de que su casa fuera invadida por cientos de arañas que lo picaron, según recoge ‘BBC’.

Russell Davies notó por primera vez llagas en su cuerpo una semana después de mudarse a su departamento en Southborough, en el condado de Kent (Reino Unido), en 2020. Al principio pensó que las picaduras de araña se trataban de lesiones hasta que finalmente halló a los arácnidos en su casa 15 meses después.

Se trata de la falsa viuda negra, una araña natural de las Islas Canarias que en la década de 1870 fue introducida en Reino Unido en los plátanos importados que llegaban a Torquay (Devon).

“Yo era un banquete para estas arañas mientras dormía”, aseguró Davies a la ‘BBC’. “Tengo dolor. Siento como fragmentos de cristal en cada parte de mi cuerpo donde me han mordido. He tenido que dormir en una tienda de campaña durante aproximadamente una semana y media”, agregó.

Esta terrible experiencia ha dejado al pobre hombre luchando contra su sueño y su salud mental. “Durante el día camino mirando cosas. Mi mente está constantemente al límite porque me encuentro buscando una telaraña, arañas... No quiero vivir así”, explica Davies.

“Esta es la parte más aterradora para mí, no duermo muy bien últimamente, pues se me han metido en la cabeza porque me picaron mientras dormía”, lamenta el hombre, quién añadió que los empleados del grupo Clarion, la asociación de viviendas más grande de Reino Unido, se negaron a fumigar su apartamento. Únicamente fumigaron los pasillos y las áreas comunes .

Un portavoz de Clarion dijo: “Apreciamos lo desagradable y molesto que pueden ser las plagas y lamentamos saber lo que el señor Davies está sufriendo en estos momentos. Se le ha informado correctamente que, según los términos de su contrato de arrendamiento, es su responsabilidad hacer frente a esta infestación de plagas.