La incertidumbre rodea a Azovstal ante la inminente toma de los rusos

La incertidumbre rodea el destino de los defensores ucranianos evacuados de Azovstal en Mariupol. Rusia afirma que 770 soldados más se rindieron el jueves, con un número total llegando a 1700. Las autoridades ucranianas no han proporcionado ninguna información además de confirmar el martes que 264 primeros defensores fueron trasladados a instalaciones en el territorio controlado por Rusia. El subcomandante de Azov Sviatoslav Palamar aseguró en un breve vídeo el jueves por la tarde que los mandos de las tropas ucranianas permanecían en el interior de la acería.

La viceministra de defensa ucraniana, Ganna Maliar, subraya que la parte ucraniana está siendo extremadamente cuidadosa con cualquier información sobre el difícil proceso de evacuación en curso para no poner en peligro las vidas de sus soldados. También advierte que las afirmaciones anteriores de los parlamentarios rusos de que los soldados ucranianos de Azovstal deberían ser juzgados como terroristas o nazis están orientadas únicamente a la audiencia interna rusa y no deben tomarse al pie de la letra. De hecho, se suponía que el parlamento ruso consideraría la medida respectiva el miércoles; sin embargo, hasta ahora no ha pasado nada.

Algunos de los soldados gravemente heridos fueron trasladados el martes a un hospital en Novoazovsk, en la parte de Ucrania controlada por Rusia. Varios cientos más fueron llevados a Olenivka, también en la zona controlada por Rusia. El Ministerio de Defensa de Rusia publicó un video el miércoles que muestra a algunos de los heridos acostados en las camas de los hospitales. Algunos de ellos dicen que reciben comida y son bien tratados.

Rusia no proporcionó más información oficial sobre el paradero de los defensores ucranianos. El medio independiente ruso Meduza cita a varios medios locales que afirman que parte de las tropas ucranianas fueron llevadas a cárceles en Rostov y otras regiones de Rusia en los últimos días. Según los informes, 89 soldados fueron trasladados a Taganrog.

El Comité Internacional de la Cruz Roja confirmó este jueves que sus empleados registraron los nombres, la fecha de nacimiento y los familiares más cercanos de todos los defensores ucranianos que han salido de la acería sitiada en los últimos días. Asegura que dicha información le permitiría rastrear el paradero de quienes han sido capturados y ayudarlos a mantenerse en contacto con sus familias. La Cruz Roja no ha participado en el transporte de las tropas rendidas.

Aunque la mayor parte de las tropas rusas ya había dejado Mariupol hace semanas para combatir en otros lugares, es probable que el cese de la resistencia libere parte de la aviación y la artillería que participaron en el bombardeo de la planta durante casi tres meses.

Varias ciudades ucranianas a lo largo de la línea del frente fueron objeto de un fuego especialmente intenso el miércoles y el jueves. Al menos 12 personas perdieron la vida en Severodonetsk, que se convirtió en el objetivo principal de las tropas rusas en Donbás. A pesar de los altos riesgos, la evacuación de la zona continua ya que permanecer allí es aún más peligroso.

Guerra en Ucrania FOTO: Teresa Gallardo

Según los analistas militares ucranianos, los rusos ahora están empleando todas sus fuerzas para capturar la pequeña parte de la región de Lugansk que permanece bajo control ucraniano. Si bien están ejerciendo una gran presión sobre las tropas ucranianas en Severodonetsk y cerca de Popasna, hasta ahora no han logrado aislarlas de sus bases logísticas hacia el oeste. La victoria del ejército de Ucrania en la batalla del río Siverskyi Donets que duró aproximadamente una semana les impidió hacerlo.

Подводные танки росии форсируют Северский Донец 😂 pic.twitter.com/Kkt8QB60Mo — KHERSON-KHARKIV (@KharkivKherson) May 14, 2022

Los rusos hicieron varios intentos de cruzar el río desde el norte en diferentes lugares utilizando puentes de pontones. En Bilogirivka, lograron transportar parte del equipo a un pequeño terreno en la orilla sur. Casi de inmediato, fueron atacados por la infantería ucraniana que les impidió avanzar y destruyó algunos de los tanques y vehículos blindados. Pronto, la artillería ucraniana comenzó a disparar contra la concentración de vehículos rusos y destruyó el puente de pontones. Mucho equipo fue destruido en ambas orillas.

Algunos tanques intentaron sin éxito cruzar el río o se ahogaron deliberadamente para evitar que los ucranianos los capturaran. Algunos soldados rusos intentaron nadar a través del río. Escenas similares se desarrollaron en otros lugares. Después de que el ejército ucraniano destruyera al menos 100 vehículos, cementerios de tanques rusos se formaron en varios lugares. Analistas ucranianos estiman que alrededor de 500 soldados rusos murieron solo en este episodio de la batalla grande de Donbás.

A pesar de las impresionantes pérdidas, los rusos siguen disfrutando de una superioridad en el número de tanques, aviación, artillería y, sobre todo, en la cantidad de municiones. Incapaces de responder de la misma manera, las tropas ucranianas se ven obligadas a retirarse muy lentamente en algunas áreas, también sufriendo grandes bajas, mientras esperan que lleguen más armas occidentales modernas. Aun así, el Ejército ruso puede estar atrapado en gran medida en Donbas, incapaz de derrotar o rodear al oponente.

Más al norte, cerca de Jarkiv, el ejército ucraniano continúa avanzando constantemente hacia el norte y el este de la ciudad, y ahora amenaza con interrumpir la importante ruta logística desde Rusia hasta el ejército ruso cerca de Izium. En el sur, poco parece haber cambiado con ambos bandos incapaces de avanzar. Rusia, sin embargo, chantajea a Ucrania con cortar el suministro de electricidad desde la central nuclear más grande de Europa en Energodar, que capturó en marzo, a menos que Ucrania comience a pagarle a Rusia por la electricidad. Enormes colas se formaron cerca del cercano Vasylivka el jueves después de que Rusia dejó de permitir que los vehículos civiles pasaran por sus puntos de control en ambas direcciones.

Millones de toneladas de cereales permanecen bloqueadas en los puertos ucranianos mientras la armada rusa bloquea todo el comercio marítimo en la zona. Decenas de millones podrían verse gravemente afectados por la consiguiente escasez de alimentos y el aumento de los precios de los alimentos. Rusia dijo el jueves que sólo consideraría permitir el paso de parte del grano si se levantaran algunas de las sanciones. Mientras tanto, Ucrania ve aún más sanciones contra Rusia y el suministro de armas como clave para ayudar a repeler la injusta invasión de su gigante vecino. Es probable que los suministros de las armas se aceleren después de que el Congreso de EE. UU. finalmente aprobara el jueves el paquete de ayuda económica y militar de 40.000 millones de dólares para Ucrania.