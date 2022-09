¿Tanques españoles para Ucrania?, del Leopard al TOA

La ministra de Defensa, Margarita Robles, anunció recientemente el interés ucraniano en comprar carros de combate españoles “nuevos y modernos” tras el fiasco de los Leopard 2A4 de Zaragoza, cuyo “lamentable estado”, según la propia ministra, impidió su entrega a Ucrania. Lo que no dijo Robles, ni después se ha aclarado desde el Ministerio pese a las preguntas de este medio, es de qué carros habla. Las opciones son pocas si se toman literalmente las palabras de la ministra (ni carros, ni nuevos, ni modernos, al menos no en España), pero si se asume que Robles no ha sido literal las alternativas son algo mayores, aunque todas desembocan en el M113, el mítico TOA.

Si se atiende exclusivamente a las declaraciones de Robles, el carro “nuevo y moderno” que quiere Ucrania de España pertenecería sí o sí a la familia Ascod/Pizarro de Santa Bárbara Sistemas (SBS). Es la única empresa nacional que tiene un tanque en catálogo y lo puede fabricar. Son carros de combate ligeros (también llamados medianos), con un peso de entre 30 y 50 toneladas, cuya versión más moderna, el Ascod LT105, fue presentada la pasada primavera en París armado con una torreta de la israelí Elbit Systems. Pero hay un problema. Ucrania tiene prisa y un carro nuevo lleva un tiempo construirlo, años para ser más precisos, desde la compra del acero hasta la entrega final del vehículo.

Blindado Ascod de SBS en la versión carro ligero con cañón de 105 mm FOTO: B. Carrasco

Si Ucrania saliera de compras por España, ¿qué podría meter en la cesta?

Si se obvia la premisa del tiempo, en un ejercicio de pura imaginación, si Ucrania viniera de compras a España SBS sería una parada obligatoria pero no la única. Los ucranianos ya conocen el mercado español. En su arsenal tienen lanzagrandas C90 de Instalaza, y les han sido muy útiles en los primeros meses de guerra, más de combate cuerpo a cuerpo y en ciudad. Ahora lo que necesita son vehículos más pesados y sistemas para un tipo de batalla a mayor distancia y con líneas de suministro abiertas.

Hasta hace relativamente poco los rusos no tenían esas líneas abiertas por lo que no podían enviar sus sistemas más tecnológicos, que son menos autónomos que los meramente mecánicos. Ahora ya pueden, así que hay que responder con algo mayor que un C90 y aquí entraría en juego Santa Bárbara. La empresa puede poner sobre el tablero desde la familia Ascod/Pizarro hasta blindados de cuatro u ocho ruedas, como el VCR Dragón, pasando por obuses remolcados 155/52 APU-SIAC.

SBS es la única con tanques en su catálogo, pero no la única con capacidad de fabricar material pesado en España. Urovesa tiene un vehículo blindado, aunque de menor tamaño, el Vamtac, y Expal podría aportar fuego pesado con sus morteros de 120 escalables a 155 mm.

Es importante destacar que todo este material es netamente español, por lo que no requeriría de acuerdos con terceros países para su entrega a Ucrania, como sí ocurriría con cualquier sistema cuya patente no fuera nacional.

Imagen de los obuses 155/52 disparando en distintas maniobras de las unidades del Ejército de Tierra FOTO: La Razón (Custom Credit)

La realidad se impone: el tiempo apremia

Fuera ya de ejercicios de imaginación, la realidad se impone, así que, ante la obvia urgencia de la invasión, “nuevo” no es una opción. La alternativa pasaría sí o sí por el material en activo o en stock que exista en las Fuerzas Armadas, aunque aquí ya que sí entrarían en juego terceros países, porque no todo ese material es español, así que habría que pedir permiso al propietario de la patente para poder entregarlo a los ucranianos.

En este sentido, España tiene en funcionamiento carros Leopard 2A4, principalmente en Ceuta y Melilla, y Leopardo 2E, aunque aquí además de descartar “nuevo” habría de dejar fuera también lo de “moderno”. Por un lado, los Leopard están de retirada por obsoletos y, por otro, los Leopardo están pendientes de modernización porque ya tienen su edad. De hecho, la necesidad de esa actualización se ha hecho más acuciante precisamente por la invasión de Ucrania. El daño que hacen los drones a los carros y la necesidad de desplegarlos en entornos urbanos ha apuntalado viejas demandas, como la incorporación de una torre de armas pequeña que proteja al vehículo de este tipo de amenazas. También se habla de la incorporación de un sistema de protección activa, en concreto el Trophy de Rafael, capaz de lanzar contramedidas y también proyectiles interceptores. Además, ambos sistemas dependerían del permiso de Alemania para su envío a Ucrania. Por otro lado, los que había en stock (2A4) son los que no se pudieron enviar por su estado, por lo que los que quedan están en activo y tanto unos como otros son imprescindibles, los 2A4 protegen las ciudades autónomas y los 2E el resto del territorio, además están desplegados en Letonia, por lo que nos son sustituibles a corto plazo.

España también tiene carros ligeros de la familia Pizarro, concretamente 227 entre la fase 1 y la fase 2 (que es lo más moderno que tiene España), pero como ocurre con los Leopard y Leopardos no tienen ninguno en stock, todos están en activo y enviarlos a Ucrania obligaría a España a reponerlos de inmediato, pues cumplen misiones esenciales, por ejemplo en Letonia, así que tampoco parece una opción factible.

Carros de combate Leopardo del Ejército de Tierra español FOTO: La Razón (Custom Credit)

Tirar por lo seguro: los incombustibles TOA

Descartados los carros de combate, España puede ofrecer vehículos de combate pesados como el Centauro, un blindado de ruedas actualmente en activo con un cañón de 105 mm, pero todo apunta a que la opción más viable para ayudar a Ucrania es ampliar el lote de 20 M113 que el Ministerio de Defensa anunció que enviará en cuanto pueda. Es la más posible por varias razones, una es que los ucranianos los incluyeron en su famosa lista de necesidades; otra es que EEUU, propietario de la patente, está enviándoles los suyos, por lo que se supone que no pondría trabas; la tercera es que España empezó a hablar de 20 y luego pasó a usar términos más difusos, como “varios”, para referirse al lote, lo que podría hablar de una ampliación del número inicial; y la última es que en este caso hay stock y de sobra (600 operativos más 650 que se dieron de baja el año pasado).

El problema de estos vehículos, llamados TOA (Transporte Oruga Acorazado), es que son de la guerra de Vietnam, que han tenido alguna actualización que otra, además, no son vehículos de combate propiamente dichos, aunque hay que reconocerles que, como material previo a la revolución digital, su mecánica es robusta y fiable, “inmortales”, dicen muchas veces en las FFAA españolas para definirlos.

En cuanto al uso que pudiera darles Ucrania, los TOA son vehículos sumamente versátiles, tremendamente duros y de mantenimiento sencillo. Vamos, como si los cruzan en medio de las calles para que los rusos no avancen.