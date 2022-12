Putin asegura que Rusia podría llevar a cabo un ataque nuclear preventivo para desarmar al enemigo

Rusia podría modificar su doctrina militar introduciendo la posibilidad de un ataque nuclear preventivo para desarmar a un enemigo. Así lo afirmó este viernes 9 de diciembre el presidente ruso Vladimir Putin en respuesta a la pregunta de un periodista durante una visita a Bishkek, que le pidió que aclarara una declaración anterior sobre el uso de armas nucleares.

Tras advertir que el riesgo de guerra nuclear iba en aumento, pero que Rusia no atacaría primero, Vladimir Putin sostuvo que Moscú estaba considerando adoptar un ataque preventivo en terminología -dijo- de Washington. “En primer lugar, Estados Unidos ha desarrollado el concepto de ataque preventivo. En segundo lugar, están desarrollando un sistema de ataque destinado a desarmar” (al enemigo), declaró el presidente Putin a la prensa tras su visita a Kirguistán.

El miércoles, Vladimir Putin aseguró que Moscú no sería el primero en desplegar armas nucleares en Ucrania. “Rusia no sería la primera en utilizarlas bajo ninguna circunstancia”, afirmó, y añadió: “Pero si no es la primera en utilizarlas bajo ninguna circunstancia, tampoco será la segunda en utilizarlas, porque las posibilidades de utilizarlas en caso de ataque nuclear contra nuestro territorio son muy escasas”.

El Departamento de Estado estadounidense había condenado las declaraciones afirmando que “cualquier discusión, por vaga que sea, sobre armas nucleares es absolutamente irresponsable”. El espectro de una posible guerra nuclear volvió a la palestra internacional tras la invasión de Ucrania en febrero, subrayando la erosión de la arquitectura de seguridad mundial de la era de la Guerra Fría. Los reveses militares rusos de los últimos meses han hecho temer que Moscú esté considerando el uso de su arsenal nuclear para invertir la tendencia favorable para Ucrania en el campo de batalla.

Putin ha jugado con la amenaza nuclear desde el inicio de la invasión. Días después de lanzar lo que él denomina “operación militar especial”, el presidente ruso ordenó activar “en modo especial de combate” su arsenal nuclear. Tras la anexión fraudulenta de las cuatro regiones orientales, que ni tan siquiera controla, Putin aseguró que podría utilizar armas no convencionales para defender esos territorios que desde octubre considera suyos. Antes del inicio de la guerra, Rusia modificó su doctrina nuclear para incluir la posibilidad de un ataque si la integridad territorial de la nación está en peligro.

El riesgo de un ataque nuclear en Ucrania es el más elevado desde la crisis de los misiles de Cuba en la década de los 60, aunque los expertos militares consideran que las posibilidades de que se produzca son relativamente bajas por las enormes consecuencias que acarrearía a Rusia a corto, medio y largo plazo.