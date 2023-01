Suecia, el objetivo del espionaje ruso

via REUTERS

Suecia estará expuesta a más y más espionaje ruso, advierte la directora de los Servicios de Seguridad Suecos (SÄPO), Charlotte von Essen. ¿El motivo? La infraestructura sueca es particularmente vulnerable, por lo que se insta a las autoridades a estar más atentas.

El deterioro de la seguridad internacional también ha afectado a la seguridad sueca, sobre todo como resultado de la guerra en Ucrania. Y las amenazas de la inteligencia rusa van en aumento. Esta es la opinión de la jefa de la Policía de Seguridad, Charlotte von Essen, quien participó el martes en la Conferencia Nacional de Sociedad y Defensa que se celebraba en Sälen.

“Vemos actividades de inteligencia, donde se quiere obtener información sensible. Pero también otro tipo de ataques como operaciones de influencia y formas de sabotaje muy diferentes”, detalla. Von Essen pide “atención especial” en tres sectores diferentes: las telecomunicaciones, el suministro eléctrico y el transporte de material crítico.

Según Von Essen, la SÄPO ha intensificado su trabajo para hacer frente al deterioro de la situación en el mundo, tanto para dificultar que Rusia lleve a cabo actividades de inteligencia en Suecia como para aumentar la resiliencia de la sociedad ante un posible ataque.

Después de los casos de alto perfil donde las personas fueron arrestadas por espionaje en Suecia, uno de los sospechosos incluso trabajó en la SÄPO y el Servicio de Inteligencia de Defensa (Must), Von Essen asegura que la agencia está trabajando para evitar que ocurran más casos de este tipo. “Trabajamos intensamente junto a la Must pero para prevenirlo. Pero al final, nunca puedes garantizar completamente que esto no vuelva a suceder”, reconoce.