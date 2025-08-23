Así reacciona la prensa europea a la nueva crisis diplomática entre Francia e Italia: "Todo depende de Meloni"

El diario italiano La Repubblica constata con preocupación que "un nuevo frente diplomático se abre entre Roma y París, con consecuencias imprevisibles". Esta alerta se produce después de que Francia convocara a la embajadora de Italia en París "a raíz de los comentarios inaceptables" realizados por Salvini, quien, preguntado por un posible despliegue de tropas italianas en Ucrania, sugirió que Macron "vaya él mismo" poniéndose un casco y empuñando un fusil.

La pelota está en el tejado de la primera ministra

El hecho de mayor peso, subraya La Repubblica, es que la salida de Salvini se produjo en el preciso momento en que Macron y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, regresaban de Washington para negociar con Donald Trump una salida a la guerra. El periódico se pregunta ahora si Meloni se posicionará, estigmatizando a su viceprimer ministro, o guardará silencio, lo que complicaría aún más sus ya complejas relaciones con el presidente francés. Hasta el momento, concluye el medio, "Meloni ha optado por no pronunciarse". Por su parte, La Stampa califica la convocatoria de la embajadora como un "acto sonado" y una "nueva ruptura diplomática" en el conflicto crónico entre los sucesivos gobiernos populistas italianos y Macron.

Las críticas, sin embargo, no solo llegan desde el exterior. El Corriere della Sera señala que las disensiones han aparecido también en el seno del propio gobierno italiano. El prestigioso medio matiza que "las críticas emanan también de la mayoría", lo que abre un delicado frente interno para la coalición de Giorgia Meloni, situando toda la responsabilidad de la resolución de la crisis en sus manos.