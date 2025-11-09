Este informe oficial alerta del ascenso y expansión del islam radical en Europa: la amenaza salpica a España

En los últimos años, Europa ha experimento un ligero pero importante incremento del islam, religión predominante en África y Oriente Medio y que hasta ahora es una de las creencias minoritarias del Viejo Continente, donde el cristianismo ha sido oficial (o al menos mayoritario) desde su instauración. Más allá de la religión como tal, totalmente respetable, lo que preocupa a la sociedad es la existencia y expansión del islam llevado al extremo (o células yihadistas) en Europa. Lejos de sonar a utopía, lo cierto es que un informe oficial ya alerta del ascenso del islam radical.

Se trata de un estudio francés encargado por el propio Ejecutivo de Francia y que salió a la luz en mayo tras ser desvelado por el diario Le Figaro. En él, se alerta del peligroso ascenso del grupo de los Hermanos Musulmanes en el país, que "amenaza la cohesión nacional, infiltrándose en asociaciones culturales, deportivas y de otro tipo".

Hermanos Musulmanes es una organización sunita que promueve el retorno a las normas del Corán como base para la sociedad, la familia y el estado. Si bien en Francia continúa siendo minoría, dicho informe pone de manifiesto el ascenso de esta ideología. Ayudada por territorios como Arabia Saudí, este organismo ha ido ganando terreno con el paso de los años y controlando mezquitas, centros educativos o asociaciones culturales del país galo.

"Se trata de una forma de islamismo que supone una amenaza para la cohesión nacional, infiltrándose en las asociaciones. Buscan llevar a toda la sociedad francesa hacia la 'sharia', que es incompatible con los principios del país", aseguró el ministro del Interior, Bruno Retailleau, tras hacerse público el análisis. Según el estudio, Hermanos Musulmanes ya cuenta con 139 lugares de culto, además de otros 55 cercanos a su ideología, un número que por ahora representa el 7% del total que hay en Francia. Asimismo, manifiestan que se expande con rapidez entre la sociedad francesa.

Constata el estudio que el uso de las redes sociales les otorga un contacto directo con la población musulmana, a quienes buscan radicalizar, y atiza que "el activismo de una nueva generación de predicadores, a menudo formados pro los líderes religiosos".

Asimismo, recuerda que no solo es en Francia, sino que desde su instalación en Europa en los años 50, se han "occidentalizado" y desarrollado más en el Viejo Continente y que han sabido adaptarse para incrementar su influencia política con un lenguaje muy suavizado, a la par que ha perdido influencia en el mundo musulmán. A su vez, logran que se acuse de "islamofobia o racismo a cualquiera que formule críticas o tan siquiera preguntas sobre sus intenciones".

El incremento de atentados yihadistas en Europa, una prueba de la influencia de "Hermanos Musulmanes", Estado Islámico y el resto de ramas del islam radical

Quizás la mayor prueba es el incremento de los atentados yihadistas en Europa, un continente muy castigado por atropellos masivos, ataques con arma blanca o estallidos de bombas en los últimos años. Todos ellos, bajo autoría del Estado Islámico (ISIS), la influencia de Hermanos Musulmanes o demás ramas y variantes del islam radical. Todos ellos, cayendo en el terrorismo.

El que posiblemente se recuerde con mayor dureza, la matanza perpetrada en Paris en noviembre de 2015. Una serie de ataques de corte yihadista que dejaron más de 130 muertos y alrededor de 400 heridos en distintas zonas del territorio parisino. Meses antes, también la capital de Francia había vivido el tiroteo contra Charlie Hebdo, semanario satírico francés, cuando el 7 de enero del mismo año dos hombres enmascarados, armados con fusiles de asalto y otras armas, entraron en las oficinas de la revista. Doce muertos y otra docena de heridos por publicar una sátira contra Mahoma, profeta del islam.

Una década después, lo que parecía un hecho aislado se ha convertido en solo un caso de los muchos que ha experimentado el Viejo Continente. Por ejemplo, en Bruselas, Bélgica, fue escenario de dos ataques en su aeropuerto y red de metro que dejaron 36 muertos y 340 heridos. En el mismo año, un tunecino atropella con un camión a una multitud en Niza (Francia), después de los tradicionales fuegos artificiales del día nacional del país galo (14 de julio) matando a 86 personas e hiriendo a otras más de 400.

Por otro lado, en Manchester, en 2017, un británico de origen libio de 22 años se suicida haciendo estallar una bomba en un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande en la ciudad británica de Mánchester, matando a 22 personas, entre ellas siete niños, e hiriendo a un centenar, y sin olvidar también el experimentado en los 17 y 18 de agosto de 2017 en las Ramblas de Barcelona, cuando dieciséis personas murieron y alrededor de 140 resultaron heridas en dos atentados con coche perpetrados por jóvenes marroquíes pertenecientes a una célula yihadista.

A todos ellos, se suman atropellos en mercadillos navideños (como Magdeburgo o Berlín, en Alemania, o Estrasburgo y Dijon en Francia, entre otros), asesinatos a plena luz del día en calles de distintas ciudades europeas o demás sucesos en los que los protagonistas en cuestión, miembros de grupos terroristas o cegados por el yihadismo, usan la frase "Allahu akbar" como muletilla para atacar "en nombre de su dios". Sin olvidar intentos de atentados y ataques repelidos por las autoridades pertinentes, o detenciones a personas o grupos llevadas a cabo y los cuales pertenecían a células yihadistas o buscaban expandir dichas ideas.

Sucesos que tienen lugar en el día a día dentro de las sociedades en las que están plenamente inmersos (mayormente África y Oriente Medio), con genocidios de cristianos en países como Nigeria, Siria o Mozambique y ataques a todo aquello que se sale de la "sharía".

Terrorismo y yihadismo: el islam radical azota Europa y obliga a algunos países a tomar medidas

Los autores del estudio consideran que el Estado francés debe "tomar conciencia de los efectos del islamismo político en el país", así como centrarse en la lucha contra el terrorismo yihadista. El informe matiza que el objetivo de esta red es "imponer su ideología para acabar con la separación iglesia-estado y la igualdad entre hombres y mujeres, entre otras medidas".

Francia es el país de Europa occidental con mayor cantidad de musulmanes, principalmente por la inmigración procedente de países de mayoría musulmana y las tasas de natalidad más altas entre estas comunidades en comparación con las no musulmanas.. Informes sitúan que el país galo contará con un musulmán por cada diez personas que residan en su territorio para 2030.

Un problema del que no solo Francia parece latente, sino también otros países. El documento señala además a otros países como Alemania, Reino Unido o Suecia. Territorios de la parte occidental y norte europeo donde el porcentaje de población musulmana es mayor.

También España, donde las cifras se han incrementado considerablemente en los últimos años y su tendencia demográfica revela que en el futuro lo hará aún más, especialmente por las tasas de natalidad más altas entre las comunidades musulmanas entre la población no musulmana: mientras la tasa de fertilidad promedio en Europa no musulmana es de aproximadamente 1,6 hijos por mujer, entre las mujeres musulmanas alcanza los 2,6 hijos.

A principios de octubre, la ministra de Educación e Integración de Suecia, Simona Mohamsson, anunció la apertura de una investigación oficial para esclarecer la posible "infiltración islamista" de la actividad de Hermanos Musulmanes en el país. Advirtió asimismo de que, si bien muchos de los musulmanes que residen en el país se integran sin problemas, "estos casos de islamismo radical existen, lo que hace que sean precisamente las personas que se adaptan los que sufren el auge de corrientes islamistas que los usan como escudo".

Mientras, países de Oriente Medio como Jordania ya habían prohibido todas las actividades de Hermanos Musulmanes en el país, acusándoles de "complot terrorista". Por otro lado, Emiratos Árabes Unidos anunció a principios de año que ocho entidades con sede en Reino Unido, así como de once personas con distintas nacionalidades, serían incluidas en su lista de terrorismo por supuestos vínculos con los Hermanos Musulmanes.