Vox exige en Murcia prohibir el burka y cualquier "vestimenta islámica" en espacios públicos

La diputada de Vox, Virginia Martínez, ha anunciado que su formación ha registrado una iniciativa en la Asamblea Regional para prohibir el uso del burka, así como cualquier otra "vestimenta islámica" que oculte el rostro en espacios públicos de la Región de Murcia, especialmente en los centros educativos, "con el objetivo de garantizar la libertad, la igualdad y la dignidad de las mujeres y niñas".

Martínez ha explicado que esta iniciativa "busca proteger a las menores y promover una convivencia basada en los valores de libertad y respeto, evitando que se normalicen prácticas contrarias a los derechos fundamentales. Queremos que las niñas puedan ser libres y vestir libremente, sin esas cárceles que las oprimen", ha afirmado.

A renglón seguido, ha subrayado que "Vox es el único partido que defiende la igualdad real entre hombres y mujeres. Es el único partido que defiende a la mujer frente a quienes pretenden denigrarla y ocultarla tras una cárcel de tela".

Asimismo, la parlamentaria ha considerado "llamativo que aquellos que se autoproclaman defensores de las mujeres en Europa sean los mismos que permiten la llegada masiva de culturas incompatibles con los derechos de las mujeres".