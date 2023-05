El extraño santuario de Madeleine MCann en el embalse de Arade

Mucho se ha especulado durante estos días sobre las pistas que tenía la policía alemana para decidir abrir una investigación en una zona tan concreta de terreno, situado cerca del embalse de Arade, a 50 kilómetros de Praia da Luz, lugar del que desapareció Madeleine McCann mientras dormía en la noche del 3 de mayo de 2007. En primer lugar se habló de que los agentes habían encontrado fotos y vídeos del principal sospechoso, Christian Brueckner, entre los más de 8.000 archivos de los que se incautaron en el registro en 2016 de una fábrica abandonada, mientras buscaban a Inga Gehricke, una niña de 5 años que desapareció mientras estaba de excursión con sus padres a 80 kilómetros de la propiedad del pedófilo alemán. La segunda versión estaría relacionada con la información aportada por un narcotraficante y confidente de la policía.

Search for Madeleine McCann resumed at the Arade dam area in Portugal RICARDO NASCIMENTO EFE

Pero una última versión podría darle significado a todo lo que ha pasado en la última semana. Ralf y Ann son una pareja de jubilados británicos que tienen una casa en una localidad cercana al embalse de Arade donde solían pasar algunos días de descanso. Y eso hicieron siete meses después de la desaparición de la niña británica de 3 años. Un día se acercaron al embalse y vieron algo extraño y tenebroso. Había una especie de santuario dedicado a Madeleine McCann, creado con piedras de varios tamaños y con una foto de la niña británica.

Ralf y Ann -nombre con el que pidió que fueran identificados por el diario británico The Mirror- consideraron que esa información podría ser importante y lo fotografiaron todo para mandárselo a los responsables de la investigación en Portugal. Nunca recibieron respuesta.

Portugal.- Alemania tardará "varias semanas" en analizar el material recogido en la presa por el caso Madeleine Europa Press/Contacto/ZUMAPRESS. EUROPAPRESS

La pareja de jubilados, que pidieron ser identificados solo como Ralf y Ann, tomaron fotografías del monumento y las enviaron a los detectives portugueses. La pareja sintió que eran importantes, pero nunca recibieron respuesta. El santuario improvisado consistía en rocas formando una flecha que apuntaba hacia un lugar del área de recreo, de uno 50 metros cuadrados, en la que se celebraban fiestas hippies y que fue examinada por la policía la pasada semana. El "monumento" terminaba en una gran piedra, sobre la que había un ramo de flores y una fotografía de Madeleine.

Cuando la policía alemana identificó a Christian Brueckner, como principal sospechoso en junio de 2020, Ralf y Ann se pusieron en contacto con los investigadores después de que lanzaran un mensaje en el que pedían que cualquier persona que hubiera estado en El Algarve durante aquellos años y recordara algo se pusiera en contacto con ellos.

Imagen de una de las fichas policiales de Christian Brueckner La Razón La Razón

Los agentes de la unidad de investigación criminal alemanes (BKA) reaccionaron de manera muy distinta a sus colegas portugueses y en cuestión de horas ya se habían comunicado con ral y Ann para pedirles que les mandaran un correo electrónico con la información. Además, conversaron con ellos alrededor de dos horas antes de pedirles formalmente que hicieran una declaración oficial.

En su declaración Ralf, de 66 años, explicó que recuerda haber visto una hilera de piedras que se adentraban en el agua y, en la última de ellas había colocado un ramo de lirios blancos frescos. Además de las flores, había una fotografía de Madeleine, una situación que este constructor jubilado calificó de "muy extraña".

Ann, de 67 años,"Recordarlo me pone la piel de gallina porque cuando vimos dónde estaba buscando la policía durante estos días, podíamos ver hacia dónde apuntaba la hilera de piedras.En ese momento pensé, '¿alguien arrojó a Madeleine al agua y luego regresó para hacer un santuario en su memoria?' Era todo muy extraño". Además, días después de que Ralf y Ann contactaran a la policía portuguesa sobre su hallazgo en diciembre de 2007, las flores y la fotografía desaparecieron misteriosamente.

Esta pareja británica ha seguido pasando largas temporadas en su casa en Portugal y después de haber visto el santuario, con el tiempo se olvidaron de ello y no fue hasta que el responsable del caso Hans Christian Wolters compareciera ante los medios para señalar a Brueckner cuando decidieron recuperar las imágenes de lo que vieron aquellos días.

“Querían saber todo lo que habíamos visto y luego me pidieron que les enviara las fotos y me enviaron un mapa del embalse, pidiéndome que les indicara dónde estaban las piedras", indica Ralf. Ann, por su parte, se reunió con los investigadores en el embalse para indicarles el lugar exacto.

La presa fue registrada por primera vez seis meses después del descubrimiento de la pareja, pero fue financiada por el abogado Marcos Aragao Corriea, que supuestamente recibió el chivatazo de que Madeleine había sido asesinada allí 48 horas después de su secuestro. pero las dos búsquedas realizadas en 2008 no lograron encontrar nada relevante.

Patricia de Sousa Cipriano, directora de la Asociación de Niños Desaparecidos, reclamó que si las nuevas pruebas e investigaciones demuestran que hubo fallos flagrantes en la investigación, la policía portuguesa tendrá que dar explicaciones y asegurarse de que no se vuelvan a repetir.

Imagen de la furgoneta en la que vivía Brueckner en día de la desaparición de Madeleine McCann La Razón

Esta información, sus declaraciones y las imágenes fueron las que llevaron a las autoridades alemanas a solicitar a la fiscalía portuguesa que preparara un operativo de búsqueda. Durante tres días, decenas de agentes han rastreado la zona en busca de pruebas, han rastrillado el sueño y quitado algunos arbustos. También han hecho una serie de catas en el terreno, al menos ocho, de poca profundidad y han encontrado una pista que denominaron "relevante", que ha sido trasladada a Alemania para su estudio y análisis forense.

Debido a la expectación creada, las autoridades alemanas anunciaron que en el caso de que los resultados obtenidos en los análisis de las pruebas determinen que no tienen interés para el caso emitirán un comunicado para informar de ello. Sin embargo, en el caso contrario esperarían para saber qué importancia tiene en el caso y no se revelaría para no dar pistas al sospechoso y a sus abogados.

Todas las pistas llevan a la fiscalía alemana a señalar a Brueckner como principal sospechoso. El pedófilo, de 45 años, que cumple condena en Kiel por la violación de una anciana norteamericana en Praia da Luz en 2005, era un habitual del embalse de Arade. Muchos testigos le sitúan allí, donde pasaba algunas temporadas con su furgoneta amarilla y blanca. Al parecer, organizaba fiestas hippies para poder vender allí su droga, una de sus principales fuentes de ingresos. Además, Brueckner llamaba a la zona "mi pequeño paraíso".

Madeleine McCann estaba a punto de cumplir cuatro años cuando desapareció de los apartamentos de Praia da Luz. Hoy, tendría 18 años larazon

La carta de Brueckner sobre la nueva búsqueda: Nunca habrá juicio

Christian Brueckner sigue defendiendo su inocencia a pesar de haber sido señalado por los investigadores alemanes como único responsable y de haber sido declarado sospechoso por las autoridades portuguesas. Después de declararse en huelga de hambre a mediados de mes, el pedófilo alemán convicto en los días previos a la búsqueda en el embalse de Arade escribió una carta que ha sido desvelada por Mail Online, en la que llega a decir que "nunca habrá juicio" por el caso Madeleine.

Brueckner, que ha cumplido la mitad de la condena por violar a una turista norteamericana y que tiene pendientes varios juicios por otras tres violaciones de mujeres en Portugal y por exhibicionismo ante dos niñas de 10 y 11 años, se defiende, hace acusaciones sin pruebas y busca cambiar la imagen que el público tiene de él: "No puedes imaginar lo que es vivir así cuando todo el mundo cree que eres un asesino de niños, cuando no lo eres. Me dijeron hace mucho tiempo que la oficina del fiscal estaba a punto de cerrar el caso de Maddie porque no había ni la más mínima evidencia. Nunca habrá un juicio". "Los fiscales no están diciendo nada. Tienen que entregar las pruebas a mis abogados y en ellas hay mucho material que confirma mi inocencia", añade.

En una de sus cartas escritas la cárcel en Alemania, hay un dibujo a lápiz del largo y oscuro pasillo de un ala de la prisión. También dice que la policía y los fiscales están "intentando crear un monstruo" para "distraer y dejar que la gente piense que soy el responsable".

El diario británico indica que Brueckner hace una grave acusación en su carta: "Hay acusaciones sexuales sorprendentes sobre miembros clave del equipo de investigación" que no pueden publicarse por razones legales. Me refiero a un investigador gay que está enamorado de un gran criminal. Escandaloso"

Finalmente, habla de su situación en prisión e indica que "la tortura por la que estoy pasando es la mejor evidencia que puedo tener. Si alguien me hubiera dicho que me iban a pasar las cosas que me están pasando no lo hubiera creído nunca. Esto es Alemania y no Pakistán".