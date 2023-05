Concluye la búsqueda de Madeleine Mccann en Portugal con varias "pistas relevantes"

El dispositivo de búsqueda de Madeleine McCann en el embalse de Arade concluyó en la tarde de ayer tras tres días intensos de trabajo. Los investigadores alemanes tenían el convencimiento claro de que debían buscar en una zona muy concreta. Un lugar de recreo de unos 50 metros cuadrados similar a un campamento hippie, en el que Christian Brueckner, principal sospechoso del caso, podría haber pasado algunas temporadas. Allí habría celebrado fiestas y trapicheado con drogas, según creen los investigadores. Durante estos días, la zona ha sido limpiada y despejada, eliminando algunas zonas de matorral, y se realizaron varias inspecciones con picos y palas. Sobre todo en una zona muy concreta, donde realizaron al menos ocho agujeros de poca profundidad en el suelo.

Search for Madeleine McCann continues at Portugal's reservoir LUIS FORRA EFE

Según publica el diario luso "Correio da Manha", los investigadores han sacado de la zona algunas bolsas con posibles pruebas, que han sido trasladadas a Alemania para ser analizadas. Entre ellas, se encontraron varias "pistas relevantes" durante la última jornada, entre las que hay "tiras de ropa, la tira de un sostén y objetos de plástico". Los resultados iniciales de las pruebas forenses localizadas estarán disponibles para los investigadores durante la próxima semana, pero tendrán que esperar varios meses para conocer el informe completo del operativo. De todas formas, la policía alemana ha anunciado que emitirá un comunicado si las evidencias recogidas no tienen interés para el caso. En caso contrario, no harán pública ninguna información hasta que tengan claro si tienen relación con el caso.

El operativo de búsqueda es el más grande desde 2014 y ha generado mucha expectación porque los investigadores alemanes tenían muy clara la zona en la que debían buscar, por lo que se han disparado los rumores de por qué han decidido hacerlo en ese lugar concreto, de apenas 50 metros cuadrados. La primera de las hipótesis es que la Policía tenía imágenes en la zona de Brueckner, extraídas del numeroso material incautado durante el registro de una fábrica abandonada propiedad del sospechoso. Hay que remontarse a 2016, momento en el que la policía alemana buscaba Inga Gehricke, una niña de 5 años que desapareció misteriosamente cuando estaba de excursión con sus padres. El caso, que sigue sin resolver, llevó a los investigadores hasta la propiedad de Brueckner, situada a unos 80 kilómetros del lugar de la desaparición.

Exterior de la fábrica en la que fue encontrado el material informático 60 minutos La Razón

Durante el registro encontraron enterrados los restos de un perro muerto y debajo del animal había discos duros y memorias USB con más de 8.000 archivos, la mayoría de pornogrfía infantil y de abusos a menores de muy corta edad. Pero también había fotos de Brueckner en una zona cercana a un pantano, que los agentes identificaron como el embalse de Arade. Además, la policía contaría con el testimonio de un narcotraficante, que además actuaba como informante, que les habría llevado hasta Portugal.

A esto hay que añadir el testimonio de un camionero, que indicó que poco después de la desaparición de Madeleine vio cómo una mujer le entregaba una niña muy parecida a Maddie a un hombre misterioso. Todo ocurrió a escasos 15 kilómetros del embalse. Lo único que los investigadores han desmentido es que todo se hubiera desencadenado porque buscaban una cámara de vídeo y un arma, otro de los rumores que han circulado estos días por Portugal. El primer día instalaron dos carpas y comenzaron a limpiar la zona, pero las fuertes lluvias caídas en la zona obligó a suspender las tareas hasta el miércoles. Además del campamento hippie, se buscó en la zona del embalse más cercana debido a que los niveles de agua del embalse habían bajado notablemente por la sequía.

Search for Madeleine McCann continues at Portugal's reservoir LUIS FORRA EFE

Al mediodía de ayer, los equipos comenzaron a recoger las carpas y el cordón policial fue retirado a las 16:30 horas. La zona presentaba ocho agujeros poco profundos en la tierra y varios árboles cortados.

El alemán Christian Breckner, de 45 años y con numerosos delitos sexuales a sus espaldas, frecuentaba la presa de Arade con bastante asiduidad durante los años que pasó en Portugal y lo llamaba "el pequeño paraíso". Los fiscales alemanes están convencidos de que secuestró a la menor británica, abusó sexualmente de ella y la mató antes de deshacerse del cuerpo. Brueckner cumple siete años de condena por la violación en 2005 de una jubilada estadounidense en Praia da Luz y tiene pendiente varios casos más de abusos sexuales y violación.

Search for Madeleine McCann continues at Portugal's reservoir LUIS FORRA EFE

La carta en la que Brueckner defiende su inocencia

Al hilo de la búsqueda en Portugal se ha conocido el contenido de una carta en la que Brueckner afirma por primera vez que es inocente porque no iba a Praia da Luz desde el año 2006. Según publica Antena 3, el pedófilo que se encuentra en la prisión de Kiel envió una carta al diario alemán "Bild" en la que se desvincula del caso porque Madeleine desapareció un año después de su última visita a la localidad portuguesa: "Dejé la propiedad el pasado 8 de mayo de 2006 y nunca volví", indica en el escrito. Brueckner llegó a POrtugal en 1995 después de cumplir condena por abusar de un menor y se dedicó a pequeños trabajos sin continuidad y a traficar con drogas y combustible. Entre estos trabajos fugaces, estuvo realizando las tareas de mantenimiento en la urbanización en la que se alojaron los McCann, por lo que sabría cómo abrir la puerta de cualquier apartamento sin tener que forzar la cerradura y conocería perfectamente la zona, por lo que si hubiera secuestrado a Madeleine no le habría costado nada huir de allí sin ser visto. Sin embargo, aunque no pudo reconocerle, una amiga de los McCann dijo haber visto un hombre de sus características alejarse del complejo con un niño que estaba en pijama entre los brazos. En un primer momento, no le dio importancia porque creyó que era un padre más, como había muchos en aquellos días, que salían a cenar y tenían que volverse a casa a dejar a su hijo dormido después de una intensa jornada de vacaciones.