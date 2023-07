La familia más grande del mundo: una pareja busca tener 105 hijos y conseguir el récord mundial

Tener hijos es una de las cosas más bonitas de la vida de las personas, en especial de las mujeres. No hay nada como ser madre, y tener uno, dos o varios descendientes. El amor es incalculable, al igual que el número de hijos que se pueden tener. Quizás a mayor número de hijos, más felices podemos llegar a ser. Por eso, hay muchas parejas que buscan tener el récord mundial o histórico y llevar la situación a otro límite. Si bien se dice que Valentina, una mujer rusa del siglo XVIII, logró dar a luz a 69 niños y es la mujer con más hijos de la historia, según el Libro Guinness de los Récords, una pareja busca tener 105 hijos y ser la familia más grande del mundo.

Es el caso de la stripper Kristina Ozturk y su esposo, el multimillonario empresario Galip Ozturk. Son rusos, pero viven en Georgia. No solo coincidieron en cuestiones de amor, sino también en el sueño de formar una familia muy numerosa. Tanto, como tener más de cien hijos. Manifestan que no hay mejor opción que la de tener una buena cantidad de hijos para poder estar juntos el mayor tiempo posible, así como la de concebir niños para que el amor “sea más incondicional”.

El caso de Valentina Vassilyeva ya pasó a la historia por ser la madre con más hijos que se haya conocido, según el Libro Guinness de los Récords. Ella fue la primera esposa de un campesino de Rusia, el cual se llamaba Feodor Vassilyev de Shuya, y logró dejar una descendencia de 69 niños en un total de veintisiete partos. Un hecho sin precedentes y que parecía inigualable, pero podría ser superado por esta pareja.

En este contexto, el inicio del sueño de Kristina comenzó cuando tenía 17 años. A esa edad, se quedó embarazada por primera vez. Tras el parto de su primera hija, tomaron la decisión de usar otra modalidad para poder avanzar en su sueño con más prisa, y comenzaron a alquilar varios vientres de otras mujeres. En Georgia, está permitida la gestación subrogada, por lo que no tienen ningún problema con la ley, y por cada uno de ellos, pagaron hasta 10,000 dólares.

Hoy en día, con apenas veinticinco años, ya tiene veintidós, aunque siete de ellos son de Kristina. En una entrevista hace unos años, reconocían que es un sueño inigualable y que pueden conseguirlo sin problemas, pues cada vez que llega un nuevo hijo a la familia, se iluminan sus vidas de felicidad.

Sueño “pausado” por un problema con la ley

Pese a los veinticinco años de Kristina, Galip tiene 57 años. El matrimonio es una de las familias más numerosas de toda Europa, pero su sueño de llegar a cien se truncó después de que el esposo fuera arrestado el año pasado por falsificación de documentos y lavado de dinero. El magnate era un prófugo de Rusia, y en 2018, había sido condenado a cadena perpetua por encargar el asesinato de un hombre en 1996. Así, se refugió junto a su pareja en Georgia.

Mientras, la mujer, muy activa en redes sociales y su blog, confiesa cómo es la manutención de tantos niños mientras está ella sola. "No planeo conectarme en línea pronto porque estoy cansada de usar una máscara. Todo este tiempo he estado tratando de sobrellevar el hecho de que mi esposo no está en casa”, decía en una de sus publicaciones.