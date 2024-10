El gurú de las encuestas explica por qué "Trump ganará" las elecciones a Kamala Harris

Nate Silver lo tiene claro. El famoso analista y experto en estadística de EEUU cree que Donald Trump ganará las elecciones del 5 de noviembre ante la demócrata Kamala Harris. En 2016 acertó cuando el magnate doblegó a Hillary Clinton. "Mi instinto me dice que es Donald Trump el vencedor. Y supongo que es lo mismo para muchos demócratas ansiosos", escribió en The New York Times.

Silver ha pronosticado el resultado de la mayoría de las elecciones estadounidenses durante la última década y media y es uno de los expertos en encuestas más respetados del país.

Al explicar su predicción, el fundador de FiveThirtyEight, el popular sitio web de estadísticas políticas, económicas y deportivas, dijo que Trump ya había superado las estadísticas antes. "La mayoría de la gente habla de Trump por motivos de actualidad: ganó en 2016, cuando no se esperaba que lo hiciera, y luego casi ganó en 2020 a pesar de estar muy por detrás en las encuestas", dijo.

A su juicio, el sesgo de actualidad es una forma de distorsión de la memoria que favorece los acontecimientos recientes sobre los históricos. Sin embargo, el gurú de las encuestas descartó la idea de que los votantes "tímidos" de Trump, aquellos que no lo apoyan abiertamente pero sí en privado, inclinarán la elección a favor del expresidente republicano.

Silver cree que los encuestadores no logran llegar a los votantes de Trump y, por tanto, cree que están subestimando la verdadera magnitud de su apoyo al magnate. "El problema es lo que los encuestadores llaman sesgo por falta de respuesta. No es que los votantes de Trump estén mintiendo a los encuestadores; es que en 2016 y 2020, los encuestadores no llegaron a un número suficiente de ellos”, dijo.

Los estrategas de la campaña demócrata admiten en privado que Kamala Harris está perdiendo terreno frente a Trump en las encuestas, particularmente en Wisconsin y Michigan, dos estados clave en las elecciones. "Todo el mundo sigue diciendo: ‘Está cerca’. Sí, está cerca, pero ¿las cosas están yendo en la dirección que queremos? No. Y nadie quiere admitirlo abiertamente”, dijo un estratega demócrata al diario estadounidense The Hill.

Silver dijo que la vicepresidenta, corre el riesgo de verse afectada por el “efecto Hillary”. "La única vez que una mujer fue candidata de su partido, los votantes indecisos se inclinaron en su contra. Así que tal vez Harris debería tener algunas preocupaciones sobre el efecto Hillary", matizó.

A pesar de que las encuestas muestran que ambos candidatos están empatados, Silver alentó a los estadounidenses a prepararse para que se equivoquen. "Según mi modelo, hay alrededor de un 60 por ciento de posibilidades de que un candidato gane en al menos seis de los siete estados en disputa".