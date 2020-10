Herzog reconoce la derrota en una conversación telefónica con Netanyahu

El líder de la coalición de centroizquierda Campo Sionista, Isaac Herzog, habló hoy con el primer ministro israelí y presidente del Likud, Benjamín Netanyahu, para felicitarle por su victoria en las elecciones del martes.

"He hablado con el primer ministro y le he felicitado por su victoria, le he deseado suerte pero que quede claro a los ciudadanos de Israel: nada ha cambiado, (Tzipi) Livni y yo seguiremos dirigiendo el Campo Sionista con fuerza e inteligencia como alternativa", según unas declaraciones que recoge la edición electrónica del diario Yediot Aharonot.

Herzog reconoció que "esta no era una mañana fácil", después de una dramática noche en la que el escrutinio tiró abajo el empate técnico entre ambas formaciones previsto por los sondeos y dio la victoria a Netanyahu por un amplio margen como para garantizarse el encargo para la formación de gobierno.

"Los votantes han dado su veredicto, han decidido sobre nosotros como partido, como movimiento, como pueblo (...) y yo por supuesto respeto todo resultado", agregó.

El resultado final concede al Likud cinco puntos de ventajas sobre el Campo Sionista, 29 escaños a 24, lo que cierra casi del todo las posibilidades de que esta formación de centroizquierda pueda llegar a formar gobierno.

Netanyahu anunció esta mañana que tiene la intención de hacerlo en dos o tres semanas, y para ello cuenta con los partidos nacionalistas Hogar Judío e Israel Beitenu, y los ultraortodoxos Shas y Judaísmo Unido de la Biblia.

También necesitara al de centroderecha Kulanu, partido revelación de los comicios encabezado por un exlikudista, Moshé Kahlon, que por ahora no ha comprometido su apoyo a nadie.