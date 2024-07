Hizbulá calienta el conflicto con Israel con una andanada de misiles

La organización libanesa chiita proiraní Hizbulá lanzó misiles y drones a lo largo de todo el jueves casi sin descanso en represalia por la muerte de un alto comandante el día anterior en un ataque con dron militar israelí en la ciudad libanesa de Tiro.

“Muhamad Neamah Naser, el comandante de la Unidad Aziz de Hizbulá, había sido el responsable de disparar desde el suroeste del Líbano contra territorio israelí”, decía el comunicado militar israelí.

Aziz es una de las tres divisiones regionales de la organización responsables del suroeste del Líbano y desde el 8 de octubre ha llevado a cabo cientos de ataques contra la Galilea alta. El mes pasado Israel mató a su contraparte al sureste de la misma frontera, Taleb Sami Abdala.

En una de las andanadas del jueves murió un reservista del Ejército israelí, se declararon varios incendios y hubo impactos directos en casas sin causar más víctimas, ya que la zona está desalojada en su mayoría.

Contra Irán por todos los medios

Las voces a favor de un ataque contundente contra Hizbulá se oyen principalmente de algunos miembros de la coalición de gobierno, Itamar Ben Gvir, Betsalel Smotrich, pero también de otros que no están ahora al mando y que van más allá.

El presidente de Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, tuiteó: “Sin derrotar a Irán y eliminar su programa nuclear, ni Hizbulá ni Hamás podrán ser derrotados (...) Para detener el programa nuclear iraní, que ya se encuentra en la etapa de armamento, debemos utilizar todos los medios a nuestra disposición". E insistía en que: “En este momento no es posible impedir que Irán obtenga armas nucleares con medios convencionales”.

Arranca de nuevo el proceso de negociaciones con Hamás. O no.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha aprobado el envío de una delegación a Doha para discutir el acuerdo de liberación de rehenes con los mediadores de Hamás.

Y cuando corrían ciertos vientos de optimismo, la cautela se volvió a hacer presente cuando un portavoz de Hamás declaraba: “No confiamos en Netanyahu ni en la administración estadounidense. Confiamos en la resistencia, en nuestro pueblo y en los frentes de apoyo”, en referencia a otros grupos terroristas respaldados por Irán, incluido Hizbulá.

"Al monitorear las declaraciones de Netanyahu, podemos notar la contradicción, y esto confirma que Netanyahu no se toma en serio el logro de un acuerdo", dijo el portavoz de Hamás en El Líbano, Ahmed Abdel Hadi, a la cadena noticiosa por satélite libanesa pro-Hizbulaá al Mayadeen, y agregó que "Netanyahu no No quiero un alto el fuego”.

El portavoz aclaró que el grupo no “presentó un documento ni proporcionó una respuesta” a la última propuesta de acuerdo de alto el fuego y rehenes, sino que más bien “mostró flexibilidad”.

"Estábamos tratando de formular frases fijas, y la flexibilidad hoy en día está en la forma, no en el contenido", dijo Abdel Hadi.

“Los mediadores nos dijeron que el ambiente es positivo y que se puede llegar a un acuerdo”, añadió.

Durante más de seis meses de negociaciones llevadas a cabo por mediadores, entre ellos Estados Unidos, Qatar y Egipto, no se ha logrado avanzar hacia un acuerdo que suponga la liberación de los 116 rehenes secuestrados el 7 de octubre que se cree que permanecen cautivos en Gaza, a cambio de un alto el fuego y la liberación de cientos de prisioneros de palestinos.

Netanyahu le dice a Biden que Israel está comprometido a poner fin a la guerra en Gaza "sólo después de lograr todos sus objetivos"