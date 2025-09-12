Hombre blanco con gorra, gafas de sol y sudadera oscura: el FBI sigue buscando al sospechoso de asesinar a Charlie Kirk

El supuesto asesino del activista Charlie Kirk pudo huir después de que saltara desde el tejado donde supuestamente disparó, a una altura de unos cinco metros, y huyera después a la carrera por el parking de la Universidad Utah Valley.

En el vídeo difundido por el FBI procedente de las cámaras de seguridad se puede ver cómo el sospechoso deambula por el tejado de uno de los edificios del centro educativo, se aproxima a una de las esquinas y salta al césped. Después, escapa del lugar, aunque se desconoce qué hizo después.

En una conferencia de prensa donde no se admitieron preguntas el gobernador de Utah, Spencer Cox, dijo que cuando el responsable sea identificado y detenido se pedirá la "pena de muerte" por el crimen cometido, informa Efe.

Además, las autoridades para "intensificar la búsqueda, resaltaron que existe una recompensa de hasta 100.000 dólares por información que conduzca a su captura, y se habilitaron números de teléfono y un portal web de la división del FBI en Salt Lake City para recibir pistas, fotos o videos relevantes.

Un equipo de veinte agentes y cerca de 200 entrevistas forman parte de la investigación, mientras se mantiene la alerta a la ciudadanía para colaborar en la identificación del atacante.

El ataque en la universidad y el arma utilizada

Charlie Kirk, de 31 años, participaba en un foro universitario como los que organizaba en campus universitarios desde 2012, donde debatía de manera confrontativa con estudiantes liberales, cuando recibió un disparo en el cuello desde un techo cercano.

El arma recuperada fue un rifle de cerrojo de gran potencia hallado en un bosque próximo al campus, con un cartucho usado y otros tres sin disparar que contenían inscripciones que podrían reflejar ideologías extremistas.

El ataque se produjo mientras Kirk intervenía en uno de sus habituales eventos de debate conservador, que lo habían convertido en un referente del activismo juvenil y del movimiento ultraconservador en universidades de EE.UU.

Cercanía de Kirk con la Presidencia y traslado por Vance

Tras el ataque, el cuerpo de Kirk fue trasladado a Arizona a bordo del avión vicepresidencial, acompañado por el vicepresidente, J.D. Vance, quien se reunió previamente con la esposa de Kirk, Erika Frantzve, y familiares cercanos.

Vance destacó la relevancia de Kirk en la victoria republicana de 2024 y en la dotación de personal para el gobierno, mientras acompañaba el féretro junto a integrantes de Turning Point USA.

El presidente, Donald Trump, anunció que otorgará a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad, calificando el asesinato como “atroz” y describiendo a Kirk como “un gigante de su generación y una inspiración para millones”.

El FBI mantiene la búsqueda activa del sospechoso y analiza todos los elementos del caso, incluyendo la munición recuperada y los registros del campus, mientras se investiga el móvil del ataque.