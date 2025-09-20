Un hombre que iba a operarse de cáncer acaba con el riñón sano extirpado por una negligencia

Un devastador error médico ha sacudido al hospital Henri-Mondor, en Créteil, Francia, donde un paciente de 77 años fue sometido a una cirugía para extirpar un riñón afectado por cáncer. Sin embargo, durante la intervención, el equipo quirúrgico retiró por equivocación el riñón sano, dejando al paciente en una situación crítica.

Aunque logró sobrevivir, su pronóstico renal quedó severamente comprometido. La pérdida del órgano sano ha reducido drásticamente sus posibilidades de recuperación y lo expone a un seguimiento médico intensivo, con riesgo de requerir diálisis permanente.

Tras el error, el paciente fue trasladado de urgencia a otro centro hospitalario para una segunda operación, en la que se abordó finalmente el riñón enfermo. No obstante, el procedimiento se realizó en condiciones clínicas mucho más complejas debido a la extracción previa del órgano sano.

La familia ha interpuesto una denuncia formal contra la Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), calificando el suceso como una negligencia grave. El abogado del paciente ha declarado que el error compromete directamente su calidad de vida.

La dirección del hospital ha evitado hacer declaraciones, aunque se espera una investigación interna para esclarecer responsabilidades.