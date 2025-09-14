EE UU
Horror en Nueva Jersey: un acusado de asesinato obligó a su esposa e hijo a desmembrar el cuerpo de la víctima
La fiscalía sostiene que el crimen fue ejecutado con premeditación y encubierto mediante un plan meticuloso para eliminar pruebas
Everton Thomas, un hombre de 41 años, enfrenta graves acusaciones por el asesinato de Harold Miller Jr., de 48 años, en un caso que ha conmocionado a las autoridades judiciales. La fiscalía del Camden County Prosecutor's Office ha presentado evidencias que vinculan directamente a Thomas con un crimen de características brutales, donde la víctima fue aparentemente asesinada y posteriormente desmembrada.
Las investigaciones revelaron un meticuloso plan para ocultar el crimen, en el que no solo está involucrado Everton Thomas, sino también su esposa Sherrie Parker y su hijo Deshawn Thomas, quienes están acusados de profanación de restos humanos y manipulación de pruebas.
La secuencia de eventos muestra una planificación criminal sistemática. Las cámaras de seguridad registraron la entrada de Miller a la vivienda, seguida inmediatamente por un disparo. Posteriormente, la familia Thomas realizó acciones destinadas a borrar cualquier rastro del asesinato.
El hombre había logrado escapar
Los investigadores documentaron varios elementos probatorios, entre ellos la compra de una motosierra, recipientes, bolsas de basura y productos de limpieza. Testigos declararon haber escuchado ruidos sospechosos y percibido olores extraños provenientes del sótano durante varios días.
La policía encontró evidencias significativas durante el registro del domicilio familiar, incluyendo un arma con una bala en la recámara y manchas que podrían ser restos de sangre. El vehículo de la víctima fue abandonado en Pennsauken, añadiendo más elementos al complejo rompecabezas criminal.
Everton Thomas logró huir a Canadá tras el crimen, siendo posteriormente detenido cuando intentaba regresar a EE UU a través del puerto de Buffalo, Nueva York. Sherrie Parker y Deshawn Thomas fueron arrestados el mismo día que Everton, quedando recluidos en el Camden County Correctional Facility mientras continúa el proceso judicial.
