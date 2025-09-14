Los chistes del presunto asesino de Charlie Kirk tras el atentado: "Ha sido mi doble"

Nuevos detalles han surgido en torno al caso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, ocurrido el pasado miércoles en el campus de la Universidad del Valle de Utah. El principal sospechoso, Tyler Robinson, de 22 años, participó en un chat grupal donde bromeó sobre su parecido con el hombre buscado por el FBI, apenas horas después de que se difundieran imágenes de seguridad.

El New York Times reveló conversaciones digitales que arrojan luz sobre la conducta del sospechoso. En los chats, Robinson y otros usuarios intercambiaron bromas macabras sobre el crimen, incluyendo referencias a una recompensa de 100.000 dólares y comentarios sobre deshacerse de evidencia. En un mensaje particularmente bizarro, escribió fingiendo ser el propio Charlie Kirk, sugiriendo que había simulado su muerte para abandonar la política.

Las capturas fueron entregadas de forma anónima al New York Times por un antiguo compañero de instituto de Robinson. Aunque Discord no confirmó la autenticidad de las cuentas, los identificadores coincidían con otros perfiles utilizados por el sospechoso.

Robinson fue arrestado el jueves por la noche en St. George, Utah, tras una persecución de más de 30 horas que movilizó al FBI y a la policía estatal. Actualmente, se encuentra detenido bajo cargos de asesinato con agravantes, disparo de arma de fuego con resultado de lesiones graves y obstrucción a la justicia. Se espera que las acusaciones formales se presenten este martes.

El asesinato de Kirk, aliado de Donald Trump y fundador de Turning Point USA, ha generado conmoción en Estados Unidos. Su viuda, Erika Kirk, prometió continuar con el legado político de su esposo en un emotivo discurso grabado junto a la silla vacía de su estudio de grabación.