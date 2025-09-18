Un hospital de Francia suspende a un urólogo que presuntamente abusó y violó a varios pacientes durante semanas

El cirujano urólogo del Centro Hospitalario de Niort ha sido suspendido cautelarmente por la Agencia Regional de Salud (ARS) de Nueva Aquitania tras recibir múltiples informes sobre prácticas cuestionables. La Fiscalía de Niort ha iniciado una investigación por violación después de que una paciente presentara una denuncia. El médico, figura destacada del hospital, es acusado de malos tratos y se presume su inocencia mientras continúan las diligencias.

La suspensión, aplicada como medida preventiva por cinco meses, responde a la acumulación de quejas sobre la actuación del profesional. El hospital ha mantenido reserva sobre los detalles mientras el procedimiento está en curso. El facultativo podría enfrentar sanciones que van desde una advertencia hasta la inhabilitación definitiva.

Las denuncias revelan un patrón consistente de comportamiento problemático. Varios pacientes han manifestado experiencias similares, describiendo una actitud médica brusca, comentarios inapropiados y procedimientos invasivos. Algunos testimonios incluyen relatos de insultos, palpaciones dolorosas y comentarios misóginos que han dejado secuelas físicas y emocionales significativas. Un paciente, identificado como Alexandre, relató un incidente ocurrido durante su ingreso en urología. "El dolor era horrible, era una locura", declaró tras describir un procedimiento médico traumático que le provocó diez días de incapacidad laboral y un cuadro depresivo.

Un secreto a voces

Documentos y testimonios sugieren que estas conductas serían un "secreto a voces" prolongado durante dos décadas. El Colegio Médico de Deux-Sèvres había citado previamente al urólogo, sin que se tomaran medidas concretas. Pacientes y exempleados habían elevado reclamaciones a diversas instancias sin éxito hasta el verano.

El caso ha generado una profunda reflexión institucional. Una secretaria médica anónima describió la difusión de testimonios como "impactante", cuestionando los mecanismos internos de control y supervisión profesional. Las opiniones sobre el facultativo son polarizadas. Mientras algunos pacientes expresan gratitud por tratamientos previos, otros relatan experiencias traumáticas. Una mujer incluso afirmó que "le salvó del cáncer", contrastando con los múltiples testimonios negativos.

Entre tanto, la Fiscalía de Niort continúa la investigación. Los procedimientos administrativos y penales permanecen abiertos, y las autoridades competentes deberán determinar, basándose en las pruebas disponibles, la responsabilidad del médico en cuestión.