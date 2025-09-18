El estremecedor relato de una niña que sobrevivió al ataque de dos tiburones: "Todo pasa por una razón"

Una adolescente de Aspen (Colorado, EE UU) sobrevivió de forma milagrosa tras ser atacada por dos tiburones mientras nadaba en una playa del Caribe este verano. El episodio, que pudo haber acabado en tragedia, le causó graves heridas en una pierna y el torso, pero la joven logró salvar la vida gracias a la rápida actuación de varias personas que se lanzaron al agua para rescatarla.

Tras el ataque, fue trasladada de urgencia a un hospital local y más tarde a Estados Unidos, donde permaneció semanas ingresada y se sometió a varias cirugías reconstructivas. A pesar de las cicatrices y del largo proceso de recuperación que aún tiene por delante, ha querido compartir un mensaje optimista. «Me despierto todos los días sintiéndome agradecida solo porque estoy aquí», explicó en declaraciones a la cadena KDVR.

Lejos de centrarse únicamente en el trauma, la adolescente busca que su historia inspire a otros: «Todo pasa por una razón y siempre vas a salir adelante», aseguró. Su objetivo ahora es dar charlas en colegios y comunidades para transmitir un mensaje de resiliencia y gratitud a quienes atraviesan situaciones difíciles.

El caso ha despertado gran atención en Estados Unidos tanto por lo inusual del ataque (dos tiburones actuando al mismo tiempo) como por la madurez con la que la joven ha afrontado su recuperación. Médicos y familiares destacan su actitud positiva, que ha sido clave en su proceso de sanación.