Indignación por un cazador británico que mató a un babuino albino poco común en un safari en África

El caso fue revelado en un informe de la organización Campaign to Ban Trophy Hunting, que desentraña la problemática de la caza de primates por parte de cazadores británicos en África, exponiendo una práctica que desafía toda ética conservacionista y moral animal. La investigación del Campaign to Ban Trophy Hunting documenta un fenómeno escalofriante: más de 500 monos y babuinos han sido abatidos por turistas británicos en safaris, destacando casos como el de Christopher Hemingway, quien orgullosamente cazó y disecó un babuino albino.

Hemingway, residente en Scottish Borders, no solo ha documentado sus expediciones, sino que además confiesa estar completamente "enganchado" a estas prácticas cinegéticas, llegando incluso a compartir públicamente sus trofeos en redes sociales sin ningún tipo de remordimiento.

Un negocio sin escrúpulos

Las empresas británicas como Prostalk Safaris y Take Aim Safaris comercializan explícitamente experiencias de caza de primates, ofreciendo expediciones donde los cazadores pueden abatir monos vervet y babuinos por tarifas que oscilan entre 50 y 100 libras. La investigación revela datos estremecedores: en 2023, el Reino Unido importó trofeos de 39 especies diferentes, con un incrementosignificativo en la importación de leones, pasando de dos especímenes en 2022 a 28 en 2023.

Profesionales como Jane Goodall y el primatólogo Ian Redmond han manifestado su profunda indignación. Goodall se muestra conmocionada por quienes realizan safaris para disparar a primates, mientras Redmond califica la práctica de "horrífica e incomprensible".

Organizaciones animalistas como FOUR PAWS UK exigen al gobierno británico que concrete su compromiso de prohibir la importación de trofeos de caza. El informe no solo expone una práctica cruel, sino que también anza una advertencia global para transformar las normativas sobre turismo, destacando la urgente necesidad de proteger especies que comparten características biológicas y conductuales con los seres humanos.