Inversiones a cambio de una reducción de aranceles: Corea del Sur y EE UU firman un nuevo acuerdo comercial

Corea del Sur y Estados Unidos han alcanzado este miércoles un acuerdo comercial que contempla la bajada de aranceles a las importaciones del país asiático a cambio de que Seúl invierta 350.000 millones de dólares (300.565 millones de euros) en la primera potencia mundial. "El compromiso de inversión (...) consistirá en 200.000 millones (171.751 millones de euros) en pagos en efectivo y 150.000 millones (128.813 millones de euros) para la cooperación en la industria naval, con un límite anual fijado en 20.000 millones [17.175 millones de euros]", ha explicado el portavoz del Gobierno surcoreano, Kim Yong-beom, en declaraciones recogidas por 'Yonhap'.

Como apunta Europa Press, Kim ha abundado en que esta última cantidad permanece dentro del rango que el mercado de divisas coreano puede absorber sin perturbaciones. Además, las compañías surcoreanas estarán tanto al frente de los proyectos navales como de las inversiones directas y los respaldos a los préstamos que se concedan. En virtud del acuerdo, EE UU reducirá los gravámenes sobre las mercancías coreanas, incluidos los automóviles, del 25% al 15%, mientras que los semiconductores no estarán penalizados con un arancel superior al impuesto sobre los de Taiwán. Asimismo, las piezas aeronáuticas, los medicamentos genéricos y las materias primas estarán libres de aranceles. Las importaciones de productos farmacéuticos y de madera recibirán el trato de 'nación más favorecida'.

Ambas capitales han aceptado incorporar el concepto de "racionalidad comercial" al documento firmado y repartir los beneficios a partes iguales hasta recuperar la inversión realizada. Corea del Sur también se ha asegurado una cláusula de salvaguarda que obligará a la celebración de nuevas consultas si EE UU. exige más inversiones sin la debida revisión por parte de una comisión bilateral.

"Esperamos mejorar las condiciones para las empresas que entran en el mercado estadounidense y garantizar un entorno de exportación más favorable que el de otros países. También prevemos que aclarar el alcance específico y el calendario de las bajadas arancelarias reducirá considerablemente la incertidumbre", ha indicado Kim. El entendimiento ha llegado a tiempo para la cumbre Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping.