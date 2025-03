Israel bombardea Gaza y culpa a Hamás por no liberar a los rehenes mientras la tregua colapsa

El frágil alto el fuego entre Israel y Hamás saltó por los aires esta madrugada tras alrededor de dos meses de cese de las hostilidades después de que Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) hayan lanzado decenas de ataques contra Gaza tras recibir órdenes del primer ministro, Benjamín Netanyahu, de "actuar con contundencia" contra el grupo terrorista debido a su reiterada negativa a liberar a los rehenes israelíes, según el primer ministro.

In accordance with the political echelon, the IDF and ISA are currently conducting extensive strikes on terror targets belonging to the Hamas terrorist organization in the Gaza Strip. pic.twitter.com/mYZ1WBPVPG