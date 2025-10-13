Trump aterriza en Israel aclamado como un héroe para hablar en el parlamento

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aterrizado este lunes en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv a bordo del Air Force One rumbo a Israel para una visita relámpago. Según el itinerario oficial, Trump ofrecerá un discurso ante la Knéset y sostendrá reuniones con el primer ministro Benjamin Netanyahu y con familias de los rehenes liberados. Posteriormente, tiene previsto viajar a Egipto a la 1:00 p. m. para continuar su gira por la región.

El primer ministro Netanyahu y su esposa, Sara, se dirigieron al aeropuerto Ben Gurion para recibir al presidente estadounidense. Netanyahu y su esposa fueron vistos conversando con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff, junto con Ivanka Trump y su esposo Jared Kushner, reconocido como una figura clave en las negociaciones del cese al fuego que entró en vigor el viernes. Como gesto llamativo, el Air Force One de Trump realizó un vuelo a baja altitud sobre las playas israelíes, donde los bañistas pudieron observar el avión, coincidiendo con una gran pancarta en la playa de Tel Aviv que daba la bienvenida al mandatario.

El presidente estadounidense será recibido con honores en el Parlamento de Israel, como si se tratara de héroe. La visita y el discurso de Trump en la Knéset se producen tras dos años de hostilidades desencadenadas por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que resultó en cerca de 1.200 muertes en Israel y 251 personas secuestradas, y que ha visto a Gaza sufrir una devastadora campaña militar israelí que, según autoridades sanitarias del enclave, ha causado más de 67.000 víctimas palestinas. Desde el Air Force One, en ruta hacia Israel, el mandatario declaró a la prensa que "la guerra ha terminado" y expresó su confianza en que la región se encamina hacia la "normalización".

Mientras tanto, en Israel, la noticia de la liberación de siete rehenes provocó una ola de júbilo y emoción en Tel Aviv y otras ciudades del país. Decenas de personas se congregaron en la Plaza de los Rehenes, en el centro de la capital, para seguir los acontecimientos en directo y mostrar su apoyo a las familias. En la base Re’im de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), cercana a la frontera con Gaza, familiares de los rehenes se reunieron desde temprano a la espera de reencontrarse con sus seres queridos. Afuera, multitudes ondeaban banderas israelíes, coreaban cánticos y aplaudían al paso de los convoyes de emergencia del Magen David Adom y patrullas policiales. “Llevamos dos años esperando este momento”, expresó uno de los familiares a los medios locales. “Hoy, por fin, la esperanza se convierte en realidad”.

Otros grupos de ciudadanos se apostaron a lo largo de la Ruta 232, la principal carretera de la zona, formando un cordón humano para recibir a los liberados, quienes serán trasladados a distintos hospitales del centro de Israel para recibir atención médica y reunirse con sus familias. De acuerdo con las autoridades israelíes, Hamas comenzó la transferencia de los siete rehenes vivos a la Cruz Roja a primera hora del lunes, siguiendo los procedimientos acordados en las negociaciones humanitarias recientes.