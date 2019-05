Juncker lamenta ahora no haber intentado frenar “las mentiras” del Brexit

El presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, reconoció hoy que uno de los errores de su mandato al frente del Ejecutivo comunitario fue no intervenir durante la campaña del referéndum del Brexit para desmentir las “mentiras” sobre la Unión Europea (UE) que se propagaron antes del voto, informa Efe.

En una rueda de prensa previa a la cumbre informal en Rumanía de este jueves, Juncker admitió que se equivocó al hacer caso al entonces primer ministro británico, David Cameron, cuando este le pidió no intervenir durante la campaña previa al referéndum del 23 de junio de 2016 en el que la marcha del Reino Unido de la UE obtuvo un apoyo mayoritario.

“Fue un error no interferir, porque hubiéramos sido los únicos en desmentir las mentiras que circularon. Me equivoqué al quedarme callado en un momento importante”, señaló Juncker, preguntado por los errores que ha cometido durante sus cinco años al frente de la Comisión Europea (CE), desde 2014.

“El segundo error que cometí fue escuchar demasiado atentamente al Gobierno británico. A Cameron. Porque el entonces primer ministro me pidió que no interfiriera, para no intervenir en la campaña del referéndum “.

Cameron enfureció a los líderes de la UE al prometer a los británicos un referéndum sobre la permanencia del bloque de Gran Bretaña en un intento por evitar que los votantes abandonaran a los conservadores. Tras obtener algunas concesiones especiales de la UE, hizo una campaña para mantener a Gran Bretaña en la UE en la votación de junio de 2016.

Juncker ha dicho que se mantuvo al margen de ese debate británico, en parte porque Cameron le dijo que sería contraproducente. Sin embargo, a muchos líderes de la UE les irritó que la campaña de Cameron no mencionara el trato especial que le habían dado.

Cameron renunció después de su derrota, entregando a Theresa May. Ella ha negociado los términos de la salida de Gran Bretaña, pero los legisladores británicos los rechazaron, lo que retrasó el Brexit.

Juncker repitió un comentario reciente en el que comparó el parlamento británico con la enigmática Esfinge del antiguo Egipto. “O se quedarán o se irán”, dijo Juncker. “Si se quedan se quedan; si se van se van”.

El presidente del Ejecutivo comunitario aseguró que ya no tiene “ni miedos ni esperanzas” respecto al Brexit (retirada británica del bloque europeo) tras la más reciente extensión de las negociaciones hasta el 31 de octubre, al ser preguntado si teme que el Reino Unido acabe quedándose en la UE y cancelando su salida.

Por otro lado, el político luxemburgués reconoció también que tardó “una semana de más” en reaccionar al escándalo que sacó a la luz la investigación periodística “Lux Leaks” en 2014, que reveló que Luxemburgo había permitido durante años a grandes multinacionales pagar un mínimo de impuestos gracias a acuerdos tributarios previos.

La investigación demostró que estas prácticas se habían llevado a cabo mientras el primer ministro de Luxemburgo era el propio Juncker, quien reconoció hoy que debió reaccionar a la revelación del escándalo “inmediatamente” y no una semana después de que se hiciera público.