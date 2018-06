Kim quiere una suite de 6.000 dólares para su reunión con Trump

Desde tiempo inmemorial, las citas internacionales donde se escribe el curso de la historia han estado salpimentadas de anécdotas en las que el prosaico factor humano –a veces demasiado humano– ha determinado el destino de los pueblos. La cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder de Corea del Norte Kim Jonh Un no escapa a esta ley no escrita de la historia: poco después de que la cita volviera a la agenda de Trump para el 12 de junio se supo Kim había mostrado su deseo alojarse en el lujoso Fullerton Hotel de Singapur cuyas suites alcanzan el desorbitado precio de 6.000 dólares, desorbitado al menos utilizando parámetros de Corea del Norte, un país en el que buena parte de la población vive en la miseria. La crónica mundana no solo queda ahí: según «The Washington Post» Pyongyan quiere que sea Estados Unidos quien pague la factura.

El Fullerton se describe a sí mismo como el Hotel más exclusivo de Singapur y especifica que la suite presidencial cuenta con un piano de cola y con un ascensor privado para facilitar el «discreto acceso» de su inquilino.

Si bien el Departamento del Tesoro podría contravenir sus propias sanciones contra el régimen de Pyongyang si finalmente accede a pagar los gastos de Kim en el Fullerton, lo cierto es tras unos momentos iniciales de desconcierto generalizado ha aparecido una solución al entuerto diplomático. El ministro de Defensa de Singapur Ng Eng Hen dejó claro que su país está dispuesto a pagar parte de la factura para que la cita internacional sea todo un éxito.