Las consecuencias del Brexit para Gibraltar: El gigante del juego online Bet365 muda parte de su negocio a Malta

Gibraltar lleva años siendo un paraíso para las empresas dedicadas al juego online. El régimen fiscal privilegiado de esta colonia británica y el acceso libre a los mercados europeos gracias a su frontera terrestre con España se conjugaron para crear una jurisdicción peculiar que ha convertio el enclave en la capital mundial del sector. O al menos este era el panorama hasta que llegó el Brexit. La posibilidad de que la salida del Reino Unido de la UE cause quebraderos de cabeza a estas multinacionales, unida al hecho de que hay miles de empleados que deben cruzar la Verja para llegar desde sus casas en España a sus trabajos en Gibraltar ha provocado que algunas de estas empresas estén considerando mudarse a otro lugar del meditarráneo que tiene casi tantos atractivos y ninguno de los posibles problemas: Malta. Así, Gibraltar no tiene más remedio que encarar una cruel paradoja: a diferencia de sus clientes, a los casinos online no les gusta dejar nada al azar.

El nerviosismo de las autoridades del Peñón está, por tanto, plenamente justificado, máxime cuando, esta misma semana, un gigante de sector como Bet365 ha confirmado que prevé ampliar su presencia en Malta para estar preparado para cualquier eventualidad. En un comunicado en el que desmiente su salida inmediata de Gibraltar, Bet365 afirma no obstante que “debido a la evolución regulatoria en varias jurisdicciones y al desarrollo global del ámbito legislativo del juego y las apuestas online, hemos decidido incrementar nuestra presencia en Malta, que proporciona un espacio regularorio maduro y robusto para la industria”. Bet365, con sede en Stock-on-Trent pero con licencia para apuestas deportivas de Gibraltar, cuenta con 23 millones de clientes en todo el mundo y da trabajo a 3.500 personas. El comunicado de la compañía añadía además sobre su futura estrategia: “Estamos adquiriendo nuevos inmuebles y estudiando la posibilidad de reclutar personal adicional en Malta para apoyar nuestras operaciones online y también para expandir nuestra infraestructura en la isla”.

La nota de la compañía de apuestas deportivas más grande del mundo surgió a raíz de un artículo en “The Times of Malta” en el que se hablaba de que Bet365 planeaba relocalizar a 1.000 trabajadores desde Gibraltar a la isla. Una cifra “completamente inexacta” según el casino online. Sea como fuere, el revuelo provocó la reacción de las autoridades del Peñón. Concretamente fue Albert Ísola, ministro de Juego de Gibraltar, quien intentó calmar los animos al afirmar que “podemos afirmar con un alto grado de certeza que el resultado del progreso de las negociaciones del Brexit será positivo para las empresas gibraltareñas”. Sin embargo, el llanito no tuvo más remedio que reconocer: “No obstante, somos conscientes de que los negocios deben contar con cierta seguridad y gestionar el riesgo”.