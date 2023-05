Los líderes europeos se reúnen en Islandia para hacer frente común con Ucrania

Los 46 países que forman parte del Consejo de Europa se reúnen este martes y miércoles en Reikiavik (Islandia), en un encuentro de marcado carácter simbólico que busca escenificar el apoyo sin fisuras de Occidente a Ucrania, tras la invasión de las tropas de Vladimir Putin hace más de un año. Rusia fue expulsada de este organismo en marzo del año pasado tras el comienzo de la guerra y ahora este foro, que no forma parte de las instituciones europeas y del que depende el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, persigue que los crímenes cometidos por Moscú no queden impunes.

El Consejo de Europa, fue fundado hace 75 años, pero en todo este tiempo las cumbres de alto nivel han sido escasas. De hecho, esta cita en Islandia es la cuarta que se celebra en toda su historia y supone también un pistoletazo a una serie de encuentros de alto nivel que llevará a los líderes europeos a viajar a Japón para asistir a una reunión del G-7. El canciller alemán, Olaf Scholz; el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Rishi Sunak, y su par italiana, Giorgia Meloni, participan en este encuentro. El presidente Pedro Sánchez, ha preferido delegar en el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

A su llegada a Islandia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha señalado que “ la cumbre de Reikiavik llega en el momento preciso y uno de los grandes temas será la responsabilidad de Rusia en los crímenes de agresión que está cometiendo de manera repetida en la guerra de Ucrania. Estoy muy feliz de tener un registro de daños, que es tan importante para la justicia, ya que la justicia es una de las precondiciones para la paz”.

Ucrania ha denunciado a Rusia ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en la Haya, por más de 70.000 crímenes de guerra que dice haber documentado. Aunque esta corte internacional está investigado todas las acusaciones y Bruselas apoya estos esfuerzos, la Comisión Europea se ha comprometido a crear un tribunal internacional ad- hoc apoyado por Naciones Unidas, con el fin de que no haya ningún resquicio para la impunidad. Los países bálticos han estado presionando para la puesta en marcha de una corte específica ya que consideran que el estatuto del CPI no es lo suficientemente claro para sancionar a los responsables últimos de dar las órdenes. De momento, el Ejecutivo comunitario está en contacto con otros socios internacionales para trabajar en la puesta en marcha de este nuevo tribunal, pero no se han conocido avances en los últimos meses.

La Comisión Europea preparó hace meses un documento con tres opciones que siguen discutiéndose entre los Veintisiete. En el primer escenario sería la CPI la encargada de todo el trabajo; en el segundo se crearía un tribunal internacional independiente y en el tercero se daría paso a un formato híbrido. Kyiv ha pedido la puesta en marcha de una corte similar al tribunal de Núremberg que juzgó a los jerarcas nazis por crímenes de guerra.

El tribunal con sede en la Haya emitió el pasado mes de marzo una orden de detención contra Vladimir Putin y una funcionaria rusa, acusados de haber secuestrado a niños ucranianos tras la invasión del país. Tras esta decisión, el mandatario ruso no puede viajar a 123 países, ya que los miembros del CPI tienen obligación de detenerlo.

Esta cita en Islandia llega después de que Volodimir Zelenski (quien ha participado por videoconferencia) haya finalizado una mini gira europea que le ha llevado a Roma, París, Berlín y Londres y que ha culminado con un resultado agridulce. Si bien Kyiv ha conseguido más compromisos de suministro de armamento, los países europeos siguen mostrando reticencias al envío de cazas, aunque Reino Unido está dispuesto a colaborar en el entrenamiento de los pilotos ucranianos para que puedan manejar naves de guerra. Alemania y Estados Unidos se siguen oponiendo a poner en manos de Ucrania aviones de combate.