¿Quién es Jimmy Kimmel? Así es el presentador suspendido por los comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk

No hay vuelta atrás para Jimmy Kimmel. La cadena ABC estadounidense tomó este miércoles decisión de suspender indefinidamente el programa 'Jimmy Kimmel Live' después de un intenso conflicto mediático. Todo se desencadenó por su actitud y sus bromas el lunes por la noche tras el asesinato de Charlie Kirk, la reacción de Trump y su crítica. al movimiento Make America Great Again (MAGA), declarando que " los MAGA ha estado intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos y haciendo todo lo posible para ganar puntos políticos con ello".

La decisión se tomó después de ser acusado por Brendan Carr, presidente de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) de "mentiras maliciosas" y que dejara caer posibles sanciones contra ABC y Disney (dueña de la cadena). Jimmy Kimmel era hasta el momento el rey del entretenimiento nocturno junto a Stephen Colbert yJimmy Fallon, pero sus inicios fueron muy diferentes.

Un cómico con raíces italianas

El prestigioso presentador nació el 13 de noviembre de 1967 en Brooklyn, Nueva York y creció en Las Vegas, pero su familia no es originaria de Estados Unidos. Sus abuelos maternos emigraron desde Ischia (Italia) al país norteamericano en 1983 debido a un terremoto en la isla. Antes de llegar a Las Vegas, su infancia estuvo marcada por la religión católica e incluso llegó a ser monaguillo. Sin embargo, su verdadera pasión la empezó a descubrir durante la adolescencia.

Inspirado por David Letterman, a quien escuchaba cuando este trabajaba como locutor antes de convertirse en figura televisiva, durante la secundaria ya colaboraba en programas escolares y, con apenas 16 años, empezó a hacer prácticas en emisoras locales. Su entusiasmo lo llevó a producir y presentar pequeños segmentos de humor y a organizar concursos en antena. Tuvo un éxito notable y pasó a copresentar el programa matutino 'The Me and Him Show'en KZOK-FM en Seattle.

Despedido en sus inicios

Todavía no tenía nombre, pero sí tenía claro que no iba a morderse la lengua. Eso llevó a la empresa a perder 80.000 euros en contratos publicitarios y a él acabar despedido. Durante un tiempo pasó a la actualidad deportiva mientras que escribía para locutores y promotores de la Fox, donde acabó contratado para realizar promociones. Su gran salto fue en 1997, cuando empezó a trabajar en 'Win Ben Stein’s Money', que le valió un Emmy, y 'The Man Show', donde consolidó un estilo irreverente y provocador.

22 años de programa que acaban por la polémica

En 2003 estrenó 'Jimmy Kimmel Live' en la cadena ABC, un late night que con el tiempo se convirtió en una referencia en la televisión estadounidense, caracterizado por entrevistas con celebridades, humor satírico y segmentos virales. Revolucionó la televisión y creó prácticamente un nuevo género, no guardándose nunca lo que pensaba hasta su último día. Llevó el programa junto a junto a Molly McNearney, su mujer y coguionista.

Su ausencia de filtro le llevó a unas audiencias espectaculares, pero también a ser denominado "el mayor cabrón de la televisión" por la web Stuffmagazine.com y a generarse muchos enemigos.Donald Trump, cuyas bromas hacia su persona han acabado por costarle el programa, fue el de mayor entidad.El descuerdo con el presidente incluso le llevó a nacionalizarse italiano. El cómico explicó que su decisión se basó en sus raíces familiares y en la profunda insatisfacción con las políticas del presidente estadounidense, a quien acusa de haber superado sus peores expectativas.

Cuatro veces presentador de los Oscar

Su popularidad en la televisión llevó a Jimmy Kimmel a ser elegido como presentador de la ceremonia de los Premios Oscar en 2017, 2018, 2023 y 2024, consolidando su figura como maestro de ceremonias de eventos de gran prestigio. En la última edición presentada por él, realizó un discurso de alrededor de un cuarto de hora en el que disparó contra contra la Inteligencia Artificial, poniendo en valor la fuerza de los sindicatos. "No todos son gente llena de bótox, hijos de famosos que no hacen nada más que sacar a pasear su caniche y estremecerse por el pensamiento de tocar una pala".