"Mantenerse alejado de los escándalos y apoyar visiblemente los intereses británicos en el extranjero", las claves del reinado de Carlos III

Carlos III es ya el rey oficial, tras una larga espera como prínicipe heredero por fin ha sido coronado en una histórica ceremonia. Tras su coronación este sábado en la Abadía de Westminster llega el momento de la verdad y de saber cómo será el reinado del nuevo monarca. Preguntamos a Sean Yom, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Temple, por los retos de Carlos III.

El rey Carlos III ha mostrado su apoyo a la investigación sobre los vínculos históricos de la monarquía británica con la esclavitud transatlántica, ¿se trata de una declaración de intenciones?

Es una declaración de interés leve, pero sin intención a largo plazo. Es una forma de reconocer las críticas pero sin comprometerse a nada más sustancial. Los activistas más fervientes desean no sólo reconocimiento sino reparación, lo que implicaría importantes pagos económicos o declaraciones políticas de disculpa oficial. Sin embargo, ambas cosas alienarían a una parte significativa de la opinión pública británica, ya que muchos británicos no creen que su gobierno deba gastar recursos por pecados imperiales cometidos hace generaciones.

Tras un luto cortés por la muerte de la reina Isabel II, y después de la coronación este 6 de mayo, ¿ha llegado el momento de que los países en los que Carlos III será el jefe de Estado empiecen a marcharse o por el momento no hay sed de esta ruptura?

Seis países del Caribe (Belice, Bahamas, Jamaica, Granada, Antigua y Barbuda, y San Cristóbal y Nieves) han manifestado su interés por destituir al rey como jefe de Estado, y varios tienen intención de celebrar referendos en los próximos años. Existe una modesta sed, pero no un deseo real de abandonar la Commonwealth: para ellos, la cuestión es reconocer el papel imperial británico en el tráfico de seres humanos y la explotación económica mediante la esclavitud. En este contexto, siguen de cerca las declaraciones del rey Carlos.

¿Los principales retos del rey Carlos III están dentro de Reino Unido (con Escocia e Irlanda del Norte) o fuera, en la escena internacional?

Sus principales retos están fuera de Reino Unido. Irlanda del Norte y Escocia siguen siendo problemáticas en términos de sus luchas de gobernabilidad y el daño económico desproporcionado del Brexit, pero no es creíble que se separen de Gran Bretaña en un futuro próximo. El principal objetivo del nuevo rey será pulir el papel británico en un mundo multipolar, dado el contexto de que el poder geopolítico y militar británico durante la última generación ha llegado en gran medida como un apéndice de la hegemonía estadounidense. Con el ascenso de China al estatus de gran potencia, el ascenso de India como país más poblado del mundo y el militarismo ruso, Reino Unido necesita reflexionar sobre qué tipo de papel o influencia puede ejercer de forma creíble dada su separación también de la UE.

No es muy popular, alrededor del 32% de los británicos cree que será un buen rey, y otro 32% cree que no será un buen rey. ¿Qué puede hacer para ser más popular y no convertirse en una figura que divida a la población británica?

El rey Carlos no necesita hacer mucho para ganarse el apoyo interno. Como jefe de Estado, pero no de gobierno, tiene que mantenerse alejado de los escándalos y apoyar visiblemente los intereses británicos en el extranjero, y manejar controversias como la cuestión de la esclavitud con mano hábil. A medida que aumentan los problemas internos de Reino Unido -en particular, su creciente desigualdad económica y el empeoramiento de los servicios sociales-, debe adoptar la postura conocida de otros monarcas constitucionales: hacer un llamamiento a la justicia y la compasión, animar al gobierno a promulgar políticas rápidas y, más que su madre, mostrarse cómodo mezclándose con el público para transmitir una sensación de empatía y apoyo.