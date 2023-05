Los guiños a Ucrania en la coronación de Carlos III

Reino Unido es uno de los países que más está respaldando a Ucrania en su lucha contra el invasor ruso. A pesar de los cambios de primeros ministros británicos, el apoyo a Kyiv no mengua. La histórica coronación de Carlos III es un día festivo y de celebración en Reino Unido, pero el nuevo monarca no ha querido olvidarse de los ucranianos que sufren a diario los bombardeos del Ejército ruso. La invasión de Rusia comenzó el pasado 24 de febrero de 2022, cuando aún vivía su madre, Isabel II, y hoy perdura.

Así, durante la ascensión al trono, Carlos III ha tenido varios guiños con el pueblo ucraniano. Por un lado, ningún mandatario ruso ha sido invitado a esta ceremonia histórica. El presidente ruso Vladimir Putin no recibió la invitación de la casa real británica.

Quien sí ha sido una de las invitadas de honor a esta coronación ha sido la primera dama ucraniana, Olena Zelenska, que ha acudido a la ceremonia. La esposa de Volodimir Zelenski ha aprovechado su visita a Londres para reunirse con la mujer del "premier" británico, Akshata Murthy.

Durante la recepción que organizó Carlos III en Buckingham Palace ayer para jefes de estado y monarcas europeos, Zelenska también fue invitada. La mujer del presidente ucraniano acudió acompañada del primer ministro de Ucrania, Denis Shmyhal. Durante la recepción, se pudo ver al nuevo monarca charlar con Zelenska.

En una entrevista con el canal británico Sky News, el "premier" ucraniano" ha destacado que era un gran "honor" estar en Reino Unido para asistir a esta histórica coronación. También ha manifestado que está "muy agradecido" por el "apoyo incondicional" del rey Carlos III.

Asimismo, en la Abadía de Westminster la embajadora británica en Ucrania, Melinda Simmons, ha subido una fotografía en la que se puede observar los colores de la bandera ucraniana en el suelo del templo.

Los ucranianos también han rendido tributo a Carlos III. El diario ucraniano "Kyiv Post" destacaba que una diseñadora gráfica de Odesa tendrá su protagonismo durante la coronación.

Logo Coronación la razón

Yelyzaveta Zubenko ganó el concurso al mejor diseño de un logotipo no oficial para la coronación de Carlos III. Su diseño fue elegido por el jurado como el que mejor reflejaba el acontecimiento en sí con el espíritu de colaboración y amistad que existe en Ucrania y Reino Unido. Desde el diario ucraniano recalcan que obviamente, el logotipo de Zubenko no sustituye al oficial, que ha dado mucha importancia a las flores y el medio ambiente, pero sí se utilizará como elemento decorativo durante las celebraciones de la coronación.

"Pude encontrar ideas e inspirarme en distintas fuentes, como la literatura, el cine y hablando con la gente, todo lo cual me ayudó a ampliar mis conocimientos y encontrar nuevas imágenes e ideas para mi proceso creativo", indicó al "Kyiv Post". Además, la ucraniana se centró en los asuntos relacionados con Reino Unido "para entender su cultura y tradiciones, añadiendo así nuevas ideas a mi trabajo. El logotipo está formado por el atributo clásico de un rey -la corona- y el himno no oficial "God Save the King"", destacó.

Algunos internautas también han visto en la elección de colores del vestido de Jill Biden, la primera dama de Estados Unidos, y el de su nieta Finnegan toda una declaración de intenciones. Uno de los que se ha percatado de esta elegante bandera ucraniana ha sido es el asesor del ministerio del Interior ucraniano Anton Gerashchenko.

Asimismo, el diario "The Guardian" ha entrevistado a los refugiados ucranianos que han participado en la confección de los 8.000 uniformes del desfile de la coronación de Carlos III. Diez ucranianos que han tenido que huir de su país por la invasión rusa trabajan en la empresa especializada Kashket & Partners.

"Estoy orgullosa de participar", explicó Olga Radchenko al diario británico. La sastre ucraniana de 37 años se dedica a crear nuevos uniformes para los Yeoman Warders de la Torre de Londres, conocidos como Beefeaters. "Enseñé fotos a mi familia y les dije que estaba haciendo uniformes para el ejército del rey. Ellos también se sintieron orgullosos. Estoy muy contento de trabajar aquí", indicó a "The Guardian". La ucraniana reconoce que cuando huyó de Dnipro en enero pasado junto a su marido y sus dos hijos nunca imaginó que acabaría trabajando para la algo relacionado con la histórica coronación.

Desde el inicio de la guerra a gran escala lanzada por Rusia, alrededor de 200.000 ucranianos han abandonado su país y se han refugiado en Reino Unido.