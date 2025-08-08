Mauritania y Marruecos se preparan para abrir un nuevo puesto fronterizo

Mauritania se prepara para abrir un nuevo cruce fronterizo que une Smara con Bir Oum Grine vía Amgala, según informó el medio de comunicación de Nuakchot, Anbaa.info. Esta iniciativa surge tras la decisión del Ministerio del Interior de Mauritania de aprobar oficialmente lel proyecto. Las obras de la carretera que une la ciudad sahariana con la frontera internacional vía Amgala están ya en marcha.

En previsión de la apertura de este segundo cruce, tras el de El Guerguerat, el Ministerio de Equipamiento y Transporte de Mauritania anunciól inicio de importantes proyectos de infraestructura, que incluyen líneas ferroviarias, carreteras y puentes.

Mohamed Mokhtar Ould Sid Ahmed, Director de Programación y Cooperación de ese departamento reveló que «los principales proyectos se refieren a la construcción de una línea ferroviaria que unirá Choum, Akjoujt y Nuakchot, facilitando así una conexión logística eficiente entre la capital y las regiones del norte. Choum es un punto estratégico hacia la frontera marroquí, según recoge Cridem.

"Esta conexión ferroviaria debería convertirse en un nuevo corredor estratégico para el comercio y los intercambios humanos entre Mauritania y Marruecos, complementando el puesto fronterizo existente entre El Guerguerat y Nuadibú", explicó.

Este proyecto entre el Rabat y Mauritania fue el tema central de las conversaciones mantenidas el 20 de febrero de 2024 en entre el ministro de Equipamiento, Nizar Baraka, y su homólogo mauritano, Mohamed Aly Ould Sidi Mohamed.