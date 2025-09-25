Un niño de 13 años se cuela en un avión por curiosidad y vuela dos horas sin billete ni supervisión: lo encuentran caminando por la pista

Un niño afgano de 13 añl adolescente, mientras las instituciones afganas evalúanUn niño afgano de 13 años protagonizó un episodio insólito de aventura y supervivencia al viajar oculto en el compartimento de aterrizaje de un avión desde Kunduz hasta Nueva Delhi. Su única compañía: un pequeño altavoz rojo y una determinación que desafió todos los límites.

El menor logró burlar los controles de seguridad del aeropuerto, mezclándose entre los pasajeros con la intención inicial de llegar a Teherán, aunque finalmente aterrizó en el aeropuerto internacional de Delhi, donde fue descubierto caminando por la pista y posteriormente devuelto a Afganistán. su situación y le ofrecen protección.

Viajar en el compartimento de aterrizaje implica riesgos extremos: temperaturas bajo cero, falta de oxígeno y posibles traumatismos que pueden resultar letales. El caso pone en evidencia la vulnerabilidad de los menores migrantes, que en contextos de desesperación se ven empujados a tomar decisiones peligrosas en busca de una vida mejor.

Las autoridades indias, tras realizar los trámites pertinentes, decidieron repatriar al adolescente, mientras las instituciones afganas evalúan su situación y le ofrecen protección.