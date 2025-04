"El mayor desafío será mantener la unidad dentro de la Gran Coalición alemana"

¿Cuáles son los mayores desafíos que afronta la nueva Gran Coalición alemana entre la Unión y el Partido Socialdemócrata?

El mayor desafío será mantener la unidad dentro de la coalición y evitar una imagen de falta de coherencia en su política. Las negociaciones del acuerdo de coalición se han llevado a cabo sin conflictos y se ha conseguido una imagen de armonía. Pero en 2026 habrá elecciones en algunos Estados federados y seguramente surgirán tentaciones entre los socios de coalición de diferenciarse entre ellos.

El acuerdo de coalición prevé un endurecimiento de la política migratoria y de asilo. ¿Será suficiente para frenar a la ultraderecha, que quedó en la segunda posición en las elecciones federales del 23 de febrero o contribuirá a dar visibilidad a su discurso?

Los socios de la coalición no pretenden con esto acercarse al discurso de la ultraderecha, sino ofrecer soluciones a un problema real y sensible para gran parte de la opinión pública en Alemania. El acuerdo mantiene diferentes medidas que endurecen la política migratoria, pero en lo que respecta al rechazo de solicitantes de asilo en la frontera de Alemania, el acuerdo especifica que esta medida se consultará con los Estados vecinos de Alemania. Por el momento, Polonia y Austria ya han rechazado esta medida y no están dispuestos a aceptar a los solicitantes, lo que evidencia la necesidad de encontrar soluciones europeas.

Conservadores y socialdemócratas contarán con las mismas carteras en el Gobierno, seis cada uno. ¿El SPD consigue más poder pese a su mal resultado electoral?

En este aspecto se ha visto claramente el poder negociador del SPD a pesar de su mal resultado electoral. La CDU ha tenido que ceder porque no tenía otra alternativa para formar un Gobierno de coalición y, por otro lado, el acuerdo de coalición se va a someter a la votación de los militantes del SPD, por lo que este partido tenía que conseguir un acuerdo que logre la aprobación de las bases.

¿La reactivación económica de la gripada locomotora europea medirá el éxito de la Gran Coalición?

Al menos en 2025 no se espera una mejora de la economía alemana. Las medidas previstas para fortalecer la competitividad y las inversiones en infraestructuras no se notarán en la economía real hasta 2026. Sin embargo, la reactivación dependerá de la coyuntura internacional y de la «guerra de los aranceles» emprendida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El futuro canciller alemán, el democristiano Friedrich Merz, aseguró tras el anuncio del pacto de Gobierno que «Alemania está de vuelta». ¿Podemos esperar una mayor implicación de Berlín en la política europea?

En el acuerdo de coalición, hay mucho énfasis en Europa, con una clara vocación de fortalecer la integración para avanzar en la soberanía energética, tecnológica y digital de la Unión. Sobre todo, se pretende reforzar el eje franco-alemán, pero también las relaciones con Polonia dentro del Triángulo de Weimar, que se pretende ampliar a otros Estados. Sin embargo, se subraya también que el endeudamiento común debe seguir siendo una excepción. En este sentido, se puede esperar una mayor implicación, pero que esto se materialice en avances para la integración europea dependerá también de la fortaleza de los socios europeos.